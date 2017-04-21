Володин считает критику царского и советского периодов истории России атаками на страну

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает критику и царского, и советского периодов истории России в одинаковой степени атаками на страну.

Спикер прокомментировал выступление депутата от КПРФ Дмитрия Новикова, который осудил авторов внесенного ранее законопроекта о перезахоронении Владимира Ленина. По словам коммуниста, внесение подобной инициативы "накануне дня рождения великого человека (22 апреля, день рождения В. И. Ленина - прим. ТАСС) - это признак безнравственности и цинизма".

"Учитывая, что мы обсуждаем очень серьезную тему, давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до (19)17 года, атакует Россию, тот, кто атакует историю советского периода, о чем говорил Дмитрий Георгиевич (Новиков), атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю России до (19)17 года, что он говорит абсолютную истину", - заявил Володин.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен накануне депутатами от ЛДПР Иваном Сухаревым, Владимиром Сысоевым, Александром Курдюмовым и от "Единой России" Евгением Марченко, Николаем Брыкиным и Виталием Бахметьевым. Единороссы впоследствии отозвали свои подписи под законопроектом. Инициатива закладывает юридический механизм для перезахоронения останков вождя Октябрьской революции Владимира Ленина.

"Учитывая, что наша история многовековая, тысячелетняя, мы достигнем консенсуса, именно поэтому вчера те депутаты от "Единой России", которые вначале были увлечены инициативой, которую вы критикуете, они отозвали свои подписи, потому что поняли это неправильно, это нельзя делать", - продолжил Володин.

"Но и есть позиция морального лидера "Единой России", который неоднократно говорил об этом, поэтому надо руководствоваться позицией человека, который создал партию", - подчеркнул спикер. "В этом плане вы правильно говорите, но давайте тогда консенсус искать и по отношению к тому, что у нас было до (19)17 года, потому что Наталья Владимировна Поклонская (зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), она наверняка с вами не согласится", - добавил глава палаты.