ВЦИОМ: две трети россиян выступают за захоронение Ленина

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (63%) выразили согласие с идеей захоронения тела Ленина, в прошлом году этот показатель составлял 60%. Таковы данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

"Большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно, а 31% - выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог", - говорится в материалах опроса. При этом треть россиян (31%) предлагают отставить "все как есть сейчас".

По результатам опроса, 39% причисляют мавзолей к туристическим объектам и относятся равнодушно, 18% - считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву находится в сердце страны. С другой стороны, 38% граждан считают, что нахождение тела Ленина на Красной площади - неправильно и противоестественно.

"Российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина. Доминирующей точки зрения нет, и она не формируется. Наиболее приемлемый вариант - сохранение статус-кво, возможно, с оговорками и условиями, но все-таки статус-кво", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 марта, в нем приняли участие 1200 человек.

Депутаты от фракций ЛДПР и "Единая Россия" 20 апреля внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков вождя Октябрьской революции Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Его авторами выступили либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев. Один из авторов законопроекта Иван Сухарев высказал мнение, что мавзолей можно перенести и сделать музей Ленина, но "не в сердце России".