ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Последователи религиозной организации "Свидетели Иеговы" должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний в России. Об этом говорится в распространенном заявлении Европейской службы внешних действий.

"Свидетели Иеговы", как и все остальные религиозные организации, должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний, это гарантирует Конституция РФ, так же как международные обязательства РФ и мировые стандарты прав человека", - говорится в заявлении.

Верховный суд РФ 20 апреля признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

"Вчерашнее решение Верховного суда РФ запретить деятельность "Свидетели Иеговы" за экстремизм может сделать возможным уголовное преследование членов этой организации за простой акт богослужения", - отмечается в тексте. В нем подчеркивается, что ЕС "будет продолжать бороться за свободу вероисповедания как за право, которым может пользоваться любой человек где бы то ни было, на основании принципов равенства и недискриминации".

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.