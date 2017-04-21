ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России

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БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Последователи религиозной организации "Свидетели Иеговы" должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний в России. Об этом говорится в распространенном заявлении Европейской службы внешних действий.
"Свидетели Иеговы", как и все остальные религиозные организации, должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний, это гарантирует Конституция РФ, так же как международные обязательства РФ и мировые стандарты прав человека", - говорится в заявлении.
Верховный суд РФ 20 апреля признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.
"Вчерашнее решение Верховного суда РФ запретить деятельность "Свидетели Иеговы" за экстремизм может сделать возможным уголовное преследование членов этой организации за простой акт богослужения", - отмечается в тексте. В нем подчеркивается, что ЕС "будет продолжать бороться за свободу вероисповедания как за право, которым может пользоваться любой человек где бы то ни было, на основании принципов равенства и недискриминации".
В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.