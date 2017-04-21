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РСТ: стрельба в Париже не отразится на турпотоке из России во Францию

Общество
21 апреля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь союза Ирина Тюрина отметила, что в случае терактов спрос на поездки не падает сильно, так как мир "привык к состоянию опасности"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Турпоток из Россию во Францию не снизится после стрельбы в Париже. Такое мнение высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Никак. Не очень понятно, что это было. Такие события не особо влияют на турпоток", - сказала она.

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Также Тюрина отметила, что даже в случае терактов спрос на поездки падает не сильно. "Да, просаживается спрос, но так, чтобы все не поехали - такого уже не бывает. К сожалению, мир привык к состоянию опасности", - пояснила она.

Инцидент на Елисейских полях в Париже произошел в четверг около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Преступник подъехал на своей машине к автобусу, в котором находились несколько полицейских, и открыл по ним огонь из автомата армейского образца. Один страж порядка погиб, двое получили ранения. Затем этот человек побежал по Елисейским полям, стреляя по другим работникам полиции, ответным огнем он был убит.

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте. Об ответственности за атаку объявила террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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