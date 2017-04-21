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Комитет Заксобрания Петербурга рекомендовал не выносить судьбу Исаакия на референдум

Общество
21 апреля, 11:46 UTC+3
Об этом сообщил ТАСС депутат Заксобрания, один из инициаторов референдума Борис Вишневский
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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга рекомендовал городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.

Об этом сообщил ТАСС депутат Заксобрания, один из инициаторов референдума Борис Вишневский.

"Комитет по законодательству рекомендовал признать наши вопросы не подлежащими вынесению на референдум", - сказал он.

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