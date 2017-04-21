Власти Петербурга озабочены планами Минтранса РФ закрыть реки города к Кубку конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил озабоченность в связи с планами Министерства транспорта РФ по закрытию рек в Петербурге на время проведения матчей Кубка конфедераций. Об этом он написал в письме министру транспорта РФ Максиму Соколову, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Губернатор выражает крайнюю озабоченность появлением документа в данной редакции, так как это ставит под угрозу начинающийся туристический сезон в Петербурге, может серьезно ограничить права судовладельцев и принести масштабные убытки портовому бизнесу", - сказал Кибитов.

По его словам, в отправленном письме на имя Соколова, в частности, отмечается, что проектом Минтранса к запретным для плавания отнесена вся акватория Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также участки водных путей РФ в границах города. Кроме того, экскурсионные водные маршруты являются неотъемлемым элементом туристической отрасли города, а их отмена принесет имиджевые потери и убытки турфирмам. Также социальное напряжение может вызвать запрет на деятельность яхт-клубов и водомоторных клубов, которые попали в зону ограничений. И под вопросом остается водная часть главного городского праздника выпускников "Алые паруса" 23 июня, который известен как один из международных событийных брендов.

"В связи с этим, губернатор просит уменьшить сроки ограничений и указать конкретные даты, время и районы для введения запрета плавания судов, а не всю акваторию портов и участки внутренних вод", - отметил Кибитов.

Предложения Минтранса РФ

Ранее Минтранс РФ опубликовал на официальном сайте проектов нормативных правовых актов текст проекта "Об установлении запретных для плавания районов в акватории, в пределах которой вводятся усиленные меры безопасности, правил для таких районов, а также случаев, при которых вводимые ограничения не применяются". Речь идет об ограничении движения маломерных судов, то есть водных транспортных средств длиной не более 20 метров, на борту которых одновременно могут находиться не более 12-18 человек, а также спортивных парусных судов.

Проект Минтранса предполагает закрытие части акватории Невы в районе Большого и Пассажирского порта Санкт-Петербурга для стоянки и движения таких судов с 1 июня до 4 июля 2017 года. В администрации петербургского порта ТАСС пояснили, что под акваторией морских портов Большой порт Санкт-Петербурга и Пассажирский порт понимается территория в месте впадения Невы в Финский залив, ограниченная нижней кромкой Благовещенского моста и нижней кромкой Тучкова моста.

Петербургский комитет по транспорту сообщил, что его специалисты изучат проект и подготовят предложения к нему, в том числе в части уменьшения сроков, на которые вводятся ограничения, и более точного определения конкретных запретных зон. Комитет планирует также проработать с судоходными компаниями варианты изменения маршрутов водного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев и гостей города.

Малые реки для туристов

В Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга отметили, что в случае закрытия части акватории у туристов сохранится возможность увидеть город с воды в период "белых ночей", пик петербургского туристического сезона, на который выпадает предусмотренный проектом период ограничений. В частности, это экскурсии по малым рекам и каналам Северной столицы без выхода в Большую Неву. Таким образом, туристы не смогут увидеть с воды самые известные петербургские мосты.

По данным комитета по развитию туризма Санкт- Петербурга, ежегодно по рекам и каналам Петербурга в летний сезон курсируют около 280 судов 66 компаний, с мая по октябрь их услугами пользуются около 1,5 млн туристов официально, и, как предполагают городские власти, еще около полумиллиона человек пользуются этими услугами неофициально.

Игры на Кубок Конфедераций 2017 года пройдут в России с 17 июня по 2 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани.