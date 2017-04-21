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Дадин подал иск о компенсации 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Общество
21 апреля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее активист был осужден за неоднократные нарушения на митингах, однако 22 февраля ВС РФ пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Активист Ильдар Дадин, ранее осужденный за неоднократные нарушения на митингах, обратился в городской суд Московской области с иском о компенсации 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ксения Костромина.

"Дадин обратился в суд городской суд Железнодорожного с иском о компенсации, сумма которой составляет 5 млн рублей", - сказала она. "Иск о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей в течение более двух лет", - пояснила адвокат.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин являлся первым и единственным, кто был осужден по данной статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Он вышел на свободу 26 февраля.

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