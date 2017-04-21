Госдума приняла закон, запрещающий давать детям бранные имена

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

Как пояснил ТАСС глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законом устанавливается запрет на использование в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака "дефис") или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

Вместе с тем предоставляется возможность родителям давать ребенку двойную фамилию. "В настоящее время двойная фамилия может быть образована только при вступлении в брак: супруги могут соединить свои фамилии в качестве общей. Законом предлагается предоставить родителям возможность давать своим детям при рождении двойную фамилию, образованную путем соединения фамилии отца и матери в любой последовательности", - пояснил глава комитета, отметив, что при этом такая фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных дефисом. "Это особенно важно, если женщина при вступлении в брак сохранила свою фамилию, а на ней заканчивается род этой семьи", - отметил Крашенинников.

Он добавил, что действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку и органы ЗАГС не вправе отказывать в присвоении имени "по причине его неблагозвучности, оскорбительности или некультурности". Поэтому, по словам депутата, работникам ЗАГС нередко приходится самостоятельно - уговорами и убеждениями - улаживать ситуации, когда родители хотят "выделить из толпы" своего ребенка, давая ему слишком необычное имя.

"Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, "БОЧ рВФ 260602", Князь, Царь. Подавляющее большинство детей с подобными именами страдают от излишней фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. И только по достижении 14 лет они могут самостоятельно поменять имя на другое ", - указал Крашенинников.

Поэтому при наречении ребенка необходимо учитывать его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства, полагает он. "Как известно, права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого", - заключил Крашенинников.