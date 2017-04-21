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Госдума приняла закон об онлайн-кинотеатрах

Общество
21 апреля, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
При окончательном принятии закон вступит в силу с 1 июля 2017 года
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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров).

Инициатива была внесена депутатами Шамсаилом Саралиевым ("Единая Россия") и Андреем Луговым (ЛДПР) в конце ноября прошлого года. Новая версия документа сохраняет возможность для работы в РФ компаний с иностранными инвестициями, которые транслируют легальный контент.

Во втором чтении законопроект был принят 19 апреля. К нему в документ, в частности, внесли положение о том, что владельцем онлайн-кинотеатра может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Возможность работы иностранных онлайн-кинотеатров

Глава думского комитета обратил внимание, что в результате доработки документа облегчен доступ для отечественных аудиовизуальных сервисов к иностранным инвестициям. "Ограничена доля иностранного владения аудиовизуальным сервисом в размере 20%, но только для лиц, которые владеют иностранным аудиовизуальным сервисом", - сообщил он. Речь идет о сервисах, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от их общего числа, пояснил политик.

По словам Левина, превышение установленной доли иностранного участия во владении аудиовизуальным сервисом может быть согласовано с правительством РФ. "То есть мы оставляем возможность работы иностранным компаниям", - подтвердил он.

Кроме того, "уточнено, что аудиовизуальным сервисом не являются зарегистрированные сетевые издания, то есть СМИ, поисковые системы и информационные ресурсы, где аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями сети Интернет". Также исключены положения, которые запрещали бы аудиовизуальным сервисам "проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума и информировать избирателей о кандидатах и об их избирательных объединениях".

Поправки в КоАП

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется рядом статей, которые вводят ответственность для владельца сервиса "за распространение незарегистрированных СМИ, за нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью (до 500 тыс. руб. для юридических лиц), за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (до 1 млн руб. для юридических лиц), и за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства (до 3 млн руб. для юридических лиц за повторное неисполнение)", изложил парламентарий суть других новаций. Рассматривать дела о блокировке кинотеатров- нарушителей в случае серьезных нарушений законодательства будет Мосгорсуд.

Предполагается, что закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Левин подчеркнул, что наиболее сложная задача, которую пришлось решать в ходе консультаций с отраслью, состояла в том, чтобы создать условия для "гарантированного сохранения в российском сегменте интернета компаний, использующих иностранные инвестиции, но при этом заработавших устойчивую репутацию надежного поставщика легального видео для отечественных пользователей". "В предлагаемой редакции законопроекта мы смогли найти приемлемые для регулятора и участников рынка решения, исключающие необходимость изменения структуры собственности компаний, сформировавших основу рынка легального видеоконтента в нашей стране", - подтвердил он.

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