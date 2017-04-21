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В Москве объявлено штормовое предупреждение

Общество
21 апреля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
С 13:00 мск до 22:00 мск в столице ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера, объявлено в Москве. Синоптики столичного Метеобюро предупреждают жителей столицы об усилении ветра.

"С 13:00 мск до 22:00 мск в Москве и Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам – сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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