В Москве объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера, объявлено в Москве. Синоптики столичного Метеобюро предупреждают жителей столицы об усилении ветра.

"С 13:00 мск до 22:00 мск в Москве и Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам – сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.