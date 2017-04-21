В правительстве ФРГ обеспокоены запретом деятельности "Свидетелей Иеговы" в России

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Правительство ФРГ обеспокоено решением Верховного суда России о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. Об этом заявил в Берлине официальный представитель МИД федеративной республики Мартин Шефер.

"Федеральное правительство обеспокоено тем, что Россия запретила деятельность "Свидетелей Иеговы", - сказал он.

Накануне Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны, удовлетворив таким образом исковые требования Минюста РФ.

В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

Пока решение суда не вступило в законную силу, если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления.