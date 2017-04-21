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Еще одной стюардессе "Аэрофлота" отказано в иске из-за размера одежды и возраста

Общество
21 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Бортпроводница Евгения Магурина отметила, что компания снизила надбавки к окладу в связи с ее недостаточной профессиональной успешностью из-за того, что она носит 52-й размер одежды
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Евгения Магурина (справа)

Евгения Магурина (справа)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отклонил иск бортпроводницы Евгении Магуриной, которая просила обязать авиакомпанию "Аэрофлот" отменить требования к внешнему виду и возрасту стюардесс, передает корреспондент ТАСС.

В суде Магурина отметила, что "Аэрофлот" снизил надбавки к окладу в связи с ее недостаточной профессиональной успешностью из-за того, что она носит 52-й размер одежды. Согласно иску, она потеряла надбавку в 17 тыс. рублей и получила моральный ущерб, который оценивает в 500 тыс. рублей.

"Я заявляю о дискриминационных нормах в "Аэрофлоте". В частности, установлен максимальный размер летной формы (48-й), проводится так называемая политика омоложения. Я прилетаю из Нью-Йорка, меня фотографируют в полный рост в пилотке, а после этого я лечу в Уфу, Самару и так далее. Я понимаю, почему происходят такие изменения", - рассказала Магурина.

Она отметила, что в "Аэрофлоте" работает значительное число не полностью подходящих под стандарты стюардесс, а внутри компании их называют "СТС - старые, толстые, страшные".

В свою очередь представитель авиакомпании подтвердил существование определенных нормативов, но объяснил их практической необходимостью. "Повышенные габариты могут создать толчею при чрезвычайных ситуациях, излишний вес может создать проблемы при использовании плавсредств, а сотрудник не сможет воспользоваться ими самостоятельно или помочь другим пассажирам", - сказал юрист "Аэрофлота".

В иске стюардесса просит признать дискриминационными установленные "Аэрофлотом" параметры веса и установленный в диапазоне от 42-го до 48-го размер одежды. Адвокат Магуриной обратил внимание суда на то, что оспариваемые нормативы нарушают не только конституционные права истицы, но и нормы Трудового кодекса РФ, а также Международной организации труда (МОТ). Кроме того, отмечается в иске, в приказе Минтранса РФ о требованиях к бортпроводникам указывается, что в первую очередь для допуска к работе учитываются их медицинские показатели, а не внешний вид. 18 апреля Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении аналогичного иска другой стюардессы "Аэрофлота" Ирины Иерусалимской.

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