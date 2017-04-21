Эсеры Петербурга потребуют роспуска Заксобрания в случае отказа в референдуме по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" потребует роспуска городского Заксобрания в случае, если парламент проголосует против проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом сообщила пресс-служба эсеров. Ранее комитет по законодательству рекомендовал городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.

"Если Законодательное собрание не поддерживает проведение честного и справедливого референдума о судьбе Исаакиевского собора, оно должно отвечать за это решение и быть готово к тому, что следующий референдум будет инициирован по вопросу роспуска самих действующих депутатов", - передает пресс-служба слова главы петербургского отделения партии Марина Шишкиной. Также юристы партии готовят изменения в федеральные законы об органах госвласти в части прекращения их полномочий и о проведении референдумов.

По действующему закону возможность роспуска Заксобрания также должна пройти процедуру проверки на соответствие законодательству в Горизбиркоме и самом Заксобрании.

Ранее ТАСС со ссылкой на депутата Заксобрания, одного из инициаторов референдума Бориса Вишневского сообщил, что комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга рекомендовал городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.

Вишневский опасается, что на основании этого решения Законодательное собрание, которое по закону должно рассмотреть вопрос о референдуме до 26 апреля, затянет обсуждение проекта.

В этом случае он намерен подавать иск о бездействии Законодательного собрания. Само решение комитета, по мнению депутата, не имеет никаких юридических оснований.

Инициатива о референдуме

28 марта Избирком Петербурга подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита, теперь городской парламент должен определить, соответствует ли предлагаемый вопрос законодательству РФ.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови - прим. ТАСС), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский - прим. ТАСС) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Законодательное собрание Петербурга должно дать ответ за 20 дней, в случае положительного решения инициативная группа по проведению референдума сможет открыть расчетный счет и оплатить подписные листы для сбора подписей - на эти процедуры отводится месяц.

Инициаторам плебисцита необходимо будет собрать голоса не менее 2% петербургских избирателей, что, по данным Горизбиркома на 1 января 2017 года, составляет более 76 тыс. человек.

После того как эти подписи будут проверены в Горизбиркоме, депутаты рассмотрят вопрос о назначении даты проведения голосования - если оно состоится, то будет первым с 1991 года, когда горожане решали вопрос о возвращении Северной столице исторического имени Санкт-Петербург.

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли Российский творческий союз работников культуры, Санкт-Петербургский союз ученых, движение "Православные за Исаакий как храм и музей", а также политические организации, в том числе партия ПАРНАС.

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.