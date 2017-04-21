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Дума отклонила законопроект о госкомпенсациях россиянам, пострадавшим от санкций Запада

Общество
21 апреля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Законопроект был принят в первом чтении 8 октября 2014 года и практически сразу в СМИ он получил название "закон Ротенберга"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума отклонила во втором чтении проект закона о госкомпенсациях российским гражданам и компаниям, пострадавшим от неправомерных решений иностранных судов. 

Законопроект был принят в первом чтении 8 октября 2014 года по инициативе депутата Госдумы 6-го созыва от фракции "Единая Россия" Владимира Поневежского. Практически сразу в СМИ он получил название "закон Ротенберга".

Согласно концепции, предлагалось признать "вторжением в компетенцию судов, а также нарушением суверенитета РФ" вынесение иностранными судами вердиктов по делам, которые должны быть рассмотрены российскими судами. "Такие судебные акты иностранных судов признаются заведомо неправосудными", - говорилось в сопроводительных документах.

В связи с этим проектом закона гражданам РФ и российским организациям предоставлялась "возможность получения компенсации за нарушение прав на рассмотрение дела компетентным судом РФ". Для присуждения такой компенсации лицо, в отношении которого иностранным судом вынесено заведомо неправосудное решение, должно было обратиться в российский суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд с соответствующим заявлением.

При этом компенсация определялась "в размере суммы потерь, которые заявитель понес или может понести вследствие принудительного исполнения заведомо неправосудного судебного акта". Компенсационные выплаты предлагалось производить за счет средств федерального бюджета. Одновременно с этим устанавливалось право регрессного требования РФ к иностранному государству, чей суд вынес такое решение.

Законопроектом также оговаривалась возможность применения обеспечительных мер за счет ареста российского имущества иностранцев, инициировавших неправомерный приговор иностранного суда. "В случае если его (имущества) недостаточно или оно отсутствует, (оговаривалась возможность применения обеспечительных мер) за счет имущества иностранного государства, суд которого вынес неправосудный судебный акт", - уточняется в пояснительной записке.

Однако профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству счел принятие законопроекта во втором чтении нецелесообразным. В его заключении говорится, что "когда законопроект принимался в первом чтении, отмечалась необходимость серьезной доработки".

"В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении проводились дополнительные согласования по доработке его текста, в результате которых был сделан вывод об отсутствии необходимости внесения предлагаемых законопроектом изменений в действующее законодательство", - отмечается в отрицательном отзыве комитета.

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