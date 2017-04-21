Суд вызвал на допрос мать Жанны Фриске по иску "Русфонда"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы вызвал мать Жанны Фриске Ольгу на допрос по иску "Русфонда" о взыскании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвоката телеведущего Дмитрия Шепелева, который является законным представителем своего сына Платона.

Как заявил в суде юрист, за две недели до смерти певицы неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности Ольгой Фриске. Это обстоятельство, отметил адвокат, следует из отказа МВД в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств неустановленными лицами, а также из информации Росбанка, у которого суд ранее затребовал сведения о движении денежных средств по счетам Жанны Фриске. Следующее заседание суда назначено на 19 мая в 11:00 мск.

"У нас к ней есть два вопроса: где находятся неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги "Русфонду". На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной", - сказал адвокат.

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя, телеведущего Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники Фриске принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в этот фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 млн рублей. В фонде сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.