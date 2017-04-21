ВОЗ: носителями вируса гепатита являются около 325 млн жителей Земли

ЖЕНЕВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 325 млн жителей Земли являются носителями вируса гепатита B или С, но далеко не все из них догадываются об этом. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство этих людей не располагают доступом к средствам диагностики и, как следствие, не могут получить необходимое лечение.

"Вирус гепатита сейчас уже признан серьезной проблемой для общественного здоровья, которая требует срочного решения, - заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь, - вакцины и лекарства от гепатита существуют, и ВОЗ стремится обеспечить к ним доступ для всех нуждающихся".

По данным международной организации, от гепатита в 2015 году умерли 1,34 млн человек, "что сравнимо с данными по смертности от туберкулеза и ВИЧ". Однако если количество смертельных случаев, связанных с ВИЧ и туберкулезом, снижается, то смертность от гепатита продолжает увеличиваться: в период с 2000 по 2014 годы рост составил 22%.

Также, согласно отчету, в 2015 году врачи диагностировали только 9% зараженных гепатитом B и 20% - гепатитом C. И лишь 8% (1,7 млн человек) и 7% (1,1 млн человек) соответственно начали курс лечения в том же году. В этой связи ВОЗ планирует обеспечить диагностику 90% и соответствующее лечение для 80% носителей вируса гепатита B или C к 2030 году, поскольку 96% смертей от гепатита приходятся именно на эти два типа вируса.

"Все больше стран делают более доступными услуги в сфере здравоохранения, связанные с этим заболеванием. Уже существуют экспресс-тесты, которые стоят меньше доллара, а стоимость лекарств от гепатита C может быть меньше $200, - заявил директор программы ВОЗ по борьбе с ВИЧ и гепатитом доктор Готтфрид Хирншаль. - Тем не менее данные четко указывают на срочность, с которой требуется решать проблему и заполнять существующие пробелы в области диагностики и лечения".

В этой связи ВОЗ напоминает о приближающейся Всемирной неделе иммунизации (с 24 по 30 апреля), которая призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Также на повестке дня организации числятся два важных события, посвященных борьбе с этим заболеванием: Всемирный день гепатита 28 июля и Всемирный саммит по гепатиту, который пройдет в Сан-Паулу (Бразилия) с 1 по 3 ноября этого года.