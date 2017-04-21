Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВОЗ: носителями вируса гепатита являются около 325 млн жителей Земли

Общество
21 апреля, 13:45 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 21, апреля. /ТАСС
Согласно отчету организации, большинство носителей вируса не имеют доступа к средствам диагностики и не могут получить необходимое лечение
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 325 млн жителей Земли являются носителями вируса гепатита B или С, но далеко не все из них догадываются об этом. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство этих людей не располагают доступом к средствам диагностики и, как следствие, не могут получить необходимое лечение.

"Вирус гепатита сейчас уже признан серьезной проблемой для общественного здоровья, которая требует срочного решения, - заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь, - вакцины и лекарства от гепатита существуют, и ВОЗ стремится обеспечить к ним доступ для всех нуждающихся".

По данным международной организации, от гепатита в 2015 году умерли 1,34 млн человек, "что сравнимо с данными по смертности от туберкулеза и ВИЧ". Однако если количество смертельных случаев, связанных с ВИЧ и туберкулезом, снижается, то смертность от гепатита продолжает увеличиваться: в период с 2000 по 2014 годы рост составил 22%.

Также, согласно отчету, в 2015 году врачи диагностировали только 9% зараженных гепатитом B и 20% - гепатитом C. И лишь 8% (1,7 млн человек) и 7% (1,1 млн человек) соответственно начали курс лечения в том же году. В этой связи ВОЗ планирует обеспечить диагностику 90% и соответствующее лечение для 80% носителей вируса гепатита B или C к 2030 году, поскольку 96% смертей от гепатита приходятся именно на эти два типа вируса.

"Все больше стран делают более доступными услуги в сфере здравоохранения, связанные с этим заболеванием. Уже существуют экспресс-тесты, которые стоят меньше доллара, а стоимость лекарств от гепатита C может быть меньше $200, - заявил директор программы ВОЗ по борьбе с ВИЧ и гепатитом доктор Готтфрид Хирншаль. - Тем не менее данные четко указывают на срочность, с которой требуется решать проблему и заполнять существующие пробелы в области диагностики и лечения".

В этой связи ВОЗ напоминает о приближающейся Всемирной неделе иммунизации (с 24 по 30 апреля), которая призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Также на повестке дня организации числятся два важных события, посвященных борьбе с этим заболеванием: Всемирный день гепатита 28 июля и Всемирный саммит по гепатиту, который пройдет в Сан-Паулу (Бразилия) с 1 по 3 ноября этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
4
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
5
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек
6
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама