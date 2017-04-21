При раскопках в "Артеке" найдена византийская храмовая базилика VI века

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Уникальная христианская базилика храма, относящегося к VI веку н. э., обнаружена на территории международного детского центра "Артек" в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба центра со ссылкой на генерального директора Алексея Каспржака, который заявил об этом в ходе выступления на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"В ходе археологических изысканий на территории "Артека" обнаружен уникальный исторический памятник - основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком н. э. и называют ее ценнейшим христианским артефактом, обнаруженным в Крыму за последнее время", - приводятся в сообщении его слова.

Каспржак также рассказал, что археологи продолжают исследование еще одного ценного археологического объекта - древнего крымско-татарского кладбища, которое частично находится на территории центра. Так, впервые очерчены его границы, проводится тщательное изучение.

"Обнаруженные древние памятники будут бережно сохраняться как объекты культурно-исторического наследия Крыма и России в целом", - подчеркнул руководитель "Артека".

Раскопки в "Артеке"

Полноценные археологические исследования проходят на территории международного детского центра впервые за 91-летнюю историю "Артека". Они были начаты в рамках реконструкции "Артека" и подготовки к строительству лагеря "Солнечный" на 1000 мест. Научное руководство раскопками осуществляет Институт археологии Российской академии наук (РАН) и Таврическое археологическое общество.

По словам ведущего научного сотрудника института Анны Мастыковой, основой храма является фундамент VI века. Дату удалось установить по найденной керамике. Раскопки планируется завершить 11 мая 2017 года.

"Территория, где расположен храм, однозначно не будет застраиваться. Будет приниматься решение о целесообразности музеефицирования объекта. Сюда приедут специалисты по консервации и реставрации. Храм будет вписан в архитектуру территории, подготовлен для экспонирования", - отметила Мастыкова.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.