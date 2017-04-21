Песков: авторами видеороликов против Навального могут быть сами сторонники оппозиционера

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. В Кремле не исключают, что авторами видеороликов против Алексея Навального могут стоять сторонники оппозиционера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать мнение оппозиционера, что за распространением видеороликов, дискредитирующих Навального, стоит Кремль.

"Не могу прокомментировать, администрация президента такими делами не занимается. Палитра мнений на этот счет достаточно обширная, есть аргументированная точки зрения, что упомянутые вами граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно", - сказал Песков.

Ранее в интернете появился видеоролик, в котором оппозиционер сравнивается с Адольфом Гитлером. В ряде СМИ со ссылкой на источники отмечалось, что публикация видеосюжета - часть кампании по формированию негативного политического образа Алексея Навального перед выборами президента.