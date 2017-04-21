По праву природы: основные пункты стратегии экологической безопасности РФ

20 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экологической безопасности России до 2025 года. Она должна обеспечить устойчивое развитие экономики и благоприятную жизнь населения страны в подходящих для этого условиях окружающей среды.

Проблемы защиты человека и государства от угроз, вызванных изменениями в природной сфере, в последнее время являются особенно актуальными. Ухудшение ситуации в области природных ресурсов и экологии в 2017 году отмечают более трети россиян (36%). Эта доля выросла с 22% в IV квартале 2016 года. Тех, кто видит положительные изменения, вдвое меньше — 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как стратегия оценивает сегодняшние экологические вызовы России и как предлагает справляться с ними — в материале ТАСС.

Стратегия дает жесткую оценку текущему состоянию окружающей среды в России:

Документ определяет глобальные вызовы экологической безопасности:

К внутренним вызовам относятся:

Внешние вызовы включают:

Стратегия определяет цели и задает механизмы решения экологических задач: