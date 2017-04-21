Россияне не аннулируют туры во Францию после стрельбы в Париже

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Туристы из России не отказываются от туров во Францию после нападения на полицейских в Париже. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры сообщают об отсутствии аннуляций по турам в Париж в связи с перестрелкой, произошедшей в центре города ночью 20 апреля. Экскурсионные объекты работают в обычном режиме, программы посещения города не меняются", - говорится в сообщении.

Инцидент на Елисейских полях в Париже произошел в четверг около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Преступник подъехал на своей машине к автобусу, в котором находились несколько полицейских, и открыл по ним огонь из автомата армейского образца. Один страж порядка погиб, двое получили ранения. Ответным огнем нападавший был убит.

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте. Об ответственности за атаку объявила террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).