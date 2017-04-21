Эксперты предложили внедрять раздельный сбор мусора в Арктике

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Эксперты предложили внедрять на территории Арктической зоны раздельный сбор мусора, чтобы уменьшить негативное влияние отходов на окружающую среду. Местный климат не позволяет складировать мусор на полигонах, как это делают в других регионах России, потому что из-за мороза отходы не разлагаются в почве. Об этом говорили участники межрегионального семинара "Новая система обращения с отходами. Обращение с отходами в условиях Крайнего Севера" в рамках Красноярского экономического форума.

"Давайте сделаем Арктику первой площадкой по раздельному сбору отходов", - сказал заместитель директора Северо-западного центра гигиены и общественного здоровья Валерий Новацкий.

С ним согласился руководитель комитета природопользования и экологии общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Ильдар Неверов. По его словам, эксперимент по раздельному сбору мусора можно начать с небольших населенных пунктов, например, с мурманского города Кола.

"Можно сделать раздельный сбор, можно вывести эти отходы на предприятия в региональный центр, где их переработают. Сжигать мусор на Севере никто не даст, так как люди, думаю, будут против", - отметил Неверов.

Мусор в Арктике несет большую опасность

По словам Новацкого, ученые выяснили, что накопленные в Арктике отходы из-за климатических особенностей негативно влияют на растения, водоемы, животных и местных жителей.

"В Артике при низких температурах оседание вредных веществ из атмосферного воздуха происходит на почву гораздо быстрее. Они не рассеиваются, а придавливаются. В Артике из- за низких температур отсутствует традиционное почвенное разложение вредных веществ, которым мы пользуемся на полигонах бытовых отходов, и полигоны превратились в ямы для складирования", - отметил Новацкий.

Директор Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Борис Моргунов добавил, что в арктических регионах низкие температуры в несколько раз могут усиливать вредный эффект от воздействия токсичных веществ на организм.

"Опасность стойких органических загрязнителей состоит в том, что они течениями воды, движениями воздушных масс, за счет миграции животных и птиц, переносятся на очень большие расстояния. В частности, в Чукотском автономном округе установлено, что в крови у коренного населения найдены не только отечественные стойкие органические загрязнители, но и такие опасные химические вещества, которые никогда не производились и не применялись в этих районах", - отметил эксперт.

Требования к утилизации отходов необходимо ужесточить

Моргунов добавил, что в России у производителей высокотоксичных отходов практически нет мотивации для их безопасной утилизации.

"На сегодняшний день требования, предъявляемые к обращению с высокотоксичными отходами, а это фактически химические бомбы, идентичны требованиям, предъявляемым к малоопасным отходам, к которым относится, например, строительный мусор. Несовершенство применяемых технологий утилизации высокотоксичных отходов очень часто приводит к тому, что одни опасные вещества превращаются в другие, и часто более токсичные", - пояснил эксперт.

По его мнению, в ближайшее время в Арктике необходимо ввести жесткие санкции и субсидиарную ответственность за ненормативное обращение с высокотоксичными отходами. При этом нужно обеспечить технологический контроль и мониторинг всего цикла их обращения.

Жители готовы разделять мусор

Руководитель красноярской экологической организации "Зеленый кошелек" Татьяна Спожакина выразила уверенность в том, что люди готовы собирать и разделять отходы.

"Ежегодно на протяжении 12 лет мы вовлекаем до 200 тыс. человек в соревнования "Зеленый кошелек" по сдаче макулатуры на территории, где проживает 1,5 млн человек. Население может само сортировать мусор, давайте его учить. Вчера одна из школ сдала две тонны ПЭТ-бутылок - это 60 тыс. бутылок", - сказала Спожакина. По ее мнению, властям и занимающемуся переработкой мусора бизнесу необходимо обратить внимание на предложение по введению раздельного сбора отходов.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.