Депутаты предложили обязать органы опеки принимать детей, найденных приставами при розыске

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, обязывающий ближайшие органы опеки принимать детей, обнаруженных приставами при розыске по исполнительным документам об отобрании и передаче ребенка, если невозможно сразу передать их законному представителю. Проект закона опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно существующему законодательству, обнаружив объявленного в розыск ребенка, органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны передать его законному представителю в соответствии с исполнительными документами об отобрании и передаче. При этом, поясняют авторы инициативы, если возможность немедленно передать ребенка официальному представителю отсутствует, судебный пристав-исполнитель передает его местным органам опеки и попечительства. Однако, по словам законодателей, выявлены случаи, когда органы опеки отказывают приставам в этом, ссылаясь на отсутствие в законодательстве обязанности принимать обнаруженного в ходе розыска ребенка.

"Представляется, что обозначенная проблема может быть устранена путем внесения изменений в действующее законодательство РФ, касающихся закрепления основания возникновения у органов опеки и попечительства правомочий по устройству разысканного ребенка, а также порядка и сроков принятия органами опеки и попечительства разысканного ребенка. Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что разысканный ребенок может быть помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании акта органа опеки и попечительства", - говорится в пояснительной записке.