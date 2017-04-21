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Депутаты предложили обязать органы опеки принимать детей, найденных приставами при розыске

Общество
21 апреля, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Законодатели отметили, что выявлены случаи, когда органы опеки отказывают приставам в этом, ссылаясь на отсутствие в законодательстве соответствующей нормы
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, обязывающий ближайшие органы опеки принимать детей, обнаруженных приставами при розыске по исполнительным документам об отобрании и передаче ребенка, если невозможно сразу передать их законному представителю. Проект закона опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно существующему законодательству, обнаружив объявленного в розыск ребенка, органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны передать его законному представителю в соответствии с исполнительными документами об отобрании и передаче. При этом, поясняют авторы инициативы, если возможность немедленно передать ребенка официальному представителю отсутствует, судебный пристав-исполнитель передает его местным органам опеки и попечительства. Однако, по словам законодателей, выявлены случаи, когда органы опеки отказывают приставам в этом, ссылаясь на отсутствие в законодательстве обязанности принимать обнаруженного в ходе розыска ребенка.

"Представляется, что обозначенная проблема может быть устранена путем внесения изменений в действующее законодательство РФ, касающихся закрепления основания возникновения у органов опеки и попечительства правомочий по устройству разысканного ребенка, а также порядка и сроков принятия органами опеки и попечительства разысканного ребенка. Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что разысканный ребенок может быть помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании акта органа опеки и попечительства", - говорится в пояснительной записке.

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