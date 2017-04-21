Эксперты: модернизация сферы ЖКХ и благоустройство преобразят города в течение 3-5 лет

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские города обязаны в ближайшие 3-5 лет модернизировать объекты жилищно-коммунальной сферы и благоустроить свои территории. Только так можно сделать жизнь в городах более комфортной, сдержать вызовы глобализации и в то же время уменьшить поток выезжающих из страны. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе Красноярского экономического форума. Участники мозгового штурма предложили свои варианты развития российских городов.

"Ключевой вызов для российских городов - урбанизация, им нужно создавать транспортную инфраструктуру, коммунальную, социальную, чтобы выдержать поток приезжающих людей и те могли обеспечить себя жильем. С другой стороны из наших городов лучшие кадры уезжают, раньше мигрировали в Москву и Санкт-Петербург, а теперь - чаще за пределы страны, потому что наши города недружелюбны и некомфортны, отстали от повестки, что нужно современному человеку, развиваются низкими темпами в отличие от зарубежных", - считает Чибис.

"Что мы обязаны сделать в ближайшие 3-5 лет, чтобы преобразить наши города? Главное - модернизировать "коммуналку", с ржавыми трубами и некачественной водой ни о каком комфорте не может быть и речи. Затем - благоустройство, нужно максимально оперативно привести свои города в порядок, почистить их, сделать шажок к созданию комфортной городской среды", - добавил замминистра.

Принципиально важно, по его мнению, проводить преобразования с учетом позиции горожан, сначала спрашивать мнение людей, а затем проектировать, поскольку на практике часто людям нужно вовсе не то, что им предлагают. Важно также запустить проектирование развития городской среды как минимум на пять лет вперед, чтобы люди и бизнес понимали, как город будет меняться, какие есть перспективы.

Министерство стало куратором национального проекта по развитию городской среды в этом году. Старт проекту был дан в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что на формирование комфортной городской среды в этом году выделяются более 20 млрд рублей по инициативе партии "Единая Россия". Приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан до 2022 года и должен стать новым этапом в решении вопросов благоустройства.

Отсутствие комплексного развития

По мнению главы Красноярска Эдхама Акбулатова, основная проблема развития российских городов - отсутствие комплексного развития, недостаток спортивных, образовательных, лечебных учреждений и других объектов инфраструктуры, поэтому многие города занялись созданием генеральных планов.

При этом многие вещи можно делать за счет частных инвестиций, отметил Акбулатов и привел пример Красноярска: ежегодно из 55-60 млрд инвестиций в жилищное строительство, коммунальную сферу города лишь 5 млрд рублей - бюджетные, остальное - частные деньги. Нужно создавать стимулы для привлечения частных инвестиций, считает глава города.

Качественное проектное управление

По мнению директора по региональному развитию Центра экономики инфраструктуры (Москва) Сергея Лозинского, важно наличие качественного проектного управления в городских администрациях. "У городов задача - делать одновременно 10 крупных дел и еще более 50 мелких. Но администрации работают по поручениям, а не на результат, поэтому важно наладить качественное проектное управление", - отметил Лозинский.

Отчасти с ним согласился Чибис, подчеркнув, что Минстрой России будет жестко следить за преобразованиями в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", обращая внимание в первую очередь не на количество новых объектов, а на удовлетворенность людей.

Точки роста - "вторые" города

Как отметила исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди, на сегодняшний день 75% населения России проживает в городах и поселках, что сопоставимо с показателями глобализации других стран. При этом наметилась тенденция к тому, что наибольший экономический рост в скором времени будут показывать уже не мегаполисы, а так называемые "вторые города". "Не Москва, а как минимум 18 крупных городов России, включая Санкт-Петербург, - основные претенденты на экономический рост в ближайшем будущем", - отметила Полиди.

Отдельно она затронула тему градостроительства, отметив главную проблему российской городской среды, в первую очередь жилищной сферы - ее ветхость.

"Но как только предпринимаются меры для создания более комфортной среды, сразу происходит рост цен на жилье и оно становится недоступным. Во многих крупных зарубежных городах власти делают жилье доступным, вторгаясь в жилищный рынок. В ряде штатов США законодательно закреплено при строительстве жилья половину квартир отдавать государству для определенных категорий граждан", - привела пример Полиди, добавив, что и российские города могут использовать такие инструменты.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.