Эксперты: модернизация сферы ЖКХ и благоустройство преобразят города в течение 3-5 лет

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские города обязаны в ближайшие 3-5 лет модернизировать объекты жилищно-коммунальной сферы и благоустроить свои территории. Только так можно сделать жизнь в городах более комфортной, сдержать вызовы глобализации и в то же время уменьшить поток выезжающих из страны. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе Красноярского экономического форума. Участники мозгового штурма предложили свои варианты развития российских городов.
"Ключевой вызов для российских городов - урбанизация, им нужно создавать транспортную инфраструктуру, коммунальную, социальную, чтобы выдержать поток приезжающих людей и те могли обеспечить себя жильем. С другой стороны из наших городов лучшие кадры уезжают, раньше мигрировали в Москву и Санкт-Петербург, а теперь - чаще за пределы страны, потому что наши города недружелюбны и некомфортны, отстали от повестки, что нужно современному человеку, развиваются низкими темпами в отличие от зарубежных", - считает Чибис.
"Что мы обязаны сделать в ближайшие 3-5 лет, чтобы преобразить наши города? Главное - модернизировать "коммуналку", с ржавыми трубами и некачественной водой ни о каком комфорте не может быть и речи. Затем - благоустройство, нужно максимально оперативно привести свои города в порядок, почистить их, сделать шажок к созданию комфортной городской среды", - добавил замминистра.
Принципиально важно, по его мнению, проводить преобразования с учетом позиции горожан, сначала спрашивать мнение людей, а затем проектировать, поскольку на практике часто людям нужно вовсе не то, что им предлагают. Важно также запустить проектирование развития городской среды как минимум на пять лет вперед, чтобы люди и бизнес понимали, как город будет меняться, какие есть перспективы.
Министерство стало куратором национального проекта по развитию городской среды в этом году. Старт проекту был дан в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что на формирование комфортной городской среды в этом году выделяются более 20 млрд рублей по инициативе партии "Единая Россия". Приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан до 2022 года и должен стать новым этапом в решении вопросов благоустройства.
По мнению главы Красноярска Эдхама Акбулатова, основная проблема развития российских городов - отсутствие комплексного развития, недостаток спортивных, образовательных, лечебных учреждений и других объектов инфраструктуры, поэтому многие города занялись созданием генеральных планов.
При этом многие вещи можно делать за счет частных инвестиций, отметил Акбулатов и привел пример Красноярска: ежегодно из 55-60 млрд инвестиций в жилищное строительство, коммунальную сферу города лишь 5 млрд рублей - бюджетные, остальное - частные деньги. Нужно создавать стимулы для привлечения частных инвестиций, считает глава города.
По мнению директора по региональному развитию Центра экономики инфраструктуры (Москва) Сергея Лозинского, важно наличие качественного проектного управления в городских администрациях. "У городов задача - делать одновременно 10 крупных дел и еще более 50 мелких. Но администрации работают по поручениям, а не на результат, поэтому важно наладить качественное проектное управление", - отметил Лозинский.
Отчасти с ним согласился Чибис, подчеркнув, что Минстрой России будет жестко следить за преобразованиями в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", обращая внимание в первую очередь не на количество новых объектов, а на удовлетворенность людей.
Как отметила исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди, на сегодняшний день 75% населения России проживает в городах и поселках, что сопоставимо с показателями глобализации других стран. При этом наметилась тенденция к тому, что наибольший экономический рост в скором времени будут показывать уже не мегаполисы, а так называемые "вторые города". "Не Москва, а как минимум 18 крупных городов России, включая Санкт-Петербург, - основные претенденты на экономический рост в ближайшем будущем", - отметила Полиди.
Отдельно она затронула тему градостроительства, отметив главную проблему российской городской среды, в первую очередь жилищной сферы - ее ветхость.
"Но как только предпринимаются меры для создания более комфортной среды, сразу происходит рост цен на жилье и оно становится недоступным. Во многих крупных зарубежных городах власти делают жилье доступным, вторгаясь в жилищный рынок. В ряде штатов США законодательно закреплено при строительстве жилья половину квартир отдавать государству для определенных категорий граждан", - привела пример Полиди, добавив, что и российские города могут использовать такие инструменты.
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.