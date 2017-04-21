Проект мусоросжигательного завода в Бурятии может попасть в программу сохранения Байкала

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Планируемое строительство в Бурятии мусороперерабатывающего завода по японским технологиям может войти в готовящийся проект "Байкал: великое озеро великой страны". Об этом ТАСС сообщил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Алексей Цыденов.
"Мы с проектом по строительству этого завода включаемся в большую программу по Байкалу. Буквально вчера из Японии приехал наш министр природных ресурсов. Он заключил соглашение с Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO)", - сказал Цыденов.
Этим соглашением утвержден график информационного обмена в целях реализации пилотного проекта по строительству завода в Бурятии.
В августе 2015 года в Улан-Удэ между правительством Бурятии и компанией Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering (MHIEC) было подписано соглашение о намерении построить в республике завод по переработке твердых бытовых отходов, технологии на котором позволят практически полностью сжигать мусор без ущерба экологии. Ранее сообщалось, что стоимость проекта - около 9 млрд рублей, 30% этой суммы готова инвестировать японская сторона (организация NEDO).
Ранее сообщалось, что 9 февраля в Минприроды России создана рабочая группа по подготовке паспорта проекта "Байкал: Великое озеро Великой страны". Эта группа собирает предложения по наполнению проекта мероприятиями, паспорт которого должен быть представлен в правительство РФ до 25 апреля текущего года.
Кроме проекта строительства завода, по словам Цыденова, Бурятия включила в программу "Байкал: великое озеро великой страны" предложения по строительству очистных сооружений, полигонов ТКО, развитию туристического кластера и транспортной инфраструктуры на побережье Байкала, переводу котельных на экологическое топливо и многое другое.
"Мы в рамках этой программы консолидировали все предложения, в том числе и от бизнеса, экологические потребности, инфраструктурные. Изначально у нас все это оценивались в 600 млрд рублей. Сейчас приоритизированный проект составляет 24 млрд рублей до 2025 года, - пояснил врио главы Бурятии. - Поскольку лимит программы в принципе не определен, то какой он будет, как он разделится между регионами, мы пока не понимаем, поэтому все находится в рабочем режиме".
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.