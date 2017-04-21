В Махачкале появилась вторая улица имени Ахмата Кадырова

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МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Махачкалинская улица имени Ивана Котрова в центре дагестанской столицы переименована именем первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Соответствующее постановление администрации Махачкалы, которое было принято 20 апреля, размещено на официальном сайте муниципалитета.
Управлению архитектуры и градостроительства поручено в трехдневный срок зарегистрировать улицу имени Ахмата Кадырова и объекты недвижимости по ней в адресном реестре города, управлению ЖКХ - обеспечить в двухмесячный срок изготовление и установку аншлагов с наименованием улицы и нумерацией домов.
Имя Кадырова-старшего в столице Дагестана с 2012 года носит также часть бывшей улицы Орджоникидзе. В марте в махачкалинском поселке Новый Хушет открыли памятник Ахмату Кадырову - его воздвиг по своей инициативе один из предпринимателей поселка Сайгид Асхабов в качестве "подарка чеченскому джамаату от жителей Хушета и всего Дагестана".
Ахмат Кадыров родился в 1951 году. В 2003-2004 годах был первым президентом Чеченской Республики. Погиб 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.