"Всероссийская лабораторная" по научной грамотности пройдет 22 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Массовая акция "Всероссийская лабораторная", посвященная научной грамотности, впервые пройдет в субботу по всей России. Как сообщили ТАСС организаторы, по их оценкам, в ней примут участие более 10 тысяч человек.

Участники акции на день превратятся в "лаборантов", шефство над которыми возьмут "завлабы" - известные ученые, среди которых лауреат премии "За верность науке" астрофизик Борис Штерн (Институт ядерных исследований РАН), биоинформатик Михаил Гельфанд (Институт проблем передачи информации РАН), нейробиолог Василий Ключарев (Высшая школа экономики). Каждый "лаборант" получит 20 заданий из разных областей знания о том, как устроен мир, и 45 минут, чтобы их выполнить.

"Принять участие в "Лабе", то есть стать "лаборантом", сможет каждый. Для этого вам нужно будет ответить на вопросы о том, как устроен мир, пользуясь своими знаниями, наблюдениями, логикой и, конечно, здравым смыслом", - говорится в сообщении организаторов акции, которые подчеркивают, что решить задания способны все участники старше 15 лет.

Свои результаты участники узнают сразу после выполнения заданий, а потом начнется научная программа площадок, в частности, опыты, научно-популярные лекции, интерактивные игры и фильмы от телекомпании "Наука" и Фестиваля актуального научного кино. Полный список более 70 площадок акции доступен на сайте roslaba.org, зарегистрироваться и принять участие в ней можно будет до самого начала мероприятий. Кроме того, на сайте будет работать виртуальная "Лабораторная".

Организатором "Всероссийской лабораторной" выступает "Рыбаков фонд" (заявленная задача фонда - "ускорение экономического развития страны посредством формирования оптимальной экосистемы для реализации делового потенциала граждан"). Акция проходит при поддержке Российской академии наук, Московского государственного университета, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Политехнического музея, Сибирского федерального университета, Новосибирского государственного университета, Ярославского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики и других ведущих научных центров страны.