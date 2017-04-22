Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть 21 апреля 2019 года

Общество
22 апреля, 9:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мечеть станет украшением Крыма, наряду с православными храмами
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Соборную мечеть, фундамент которой начали заливать 22 апреля в Симферополе, планируют торжественно открыть 21 апреля 2019 года. По предварительным оценкам, строительство обойдется в 4 млрд рублей, сообщил журналистам директор компании ООО "Индустрия развития" (подрядчик работ) Энвер Имераджиев.

СПЕЦПРОЕКТ
Три цвета Крыма
Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

"Строительство мечети ведется с октября прошлого года, уже построено два здания - здание Духовного управления мусульман Крыма и гостиный двор. Сейчас началась закладка фундамента основного здания мечети. Сдаем (мечеть) 21 апреля 2019 года. Такая задача поставлена, будем выполнять", - сказал он.

В 2019 году в указанный им день Крым будет отмечать пятую годовщину подписания президентом России указа "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В республике 21 апреля официально называется Днем возрождения реабилитированных народов.

В торжественном старте заливки фундамента Соборной мечети в Симферополе, которую крымские татары ждали более десяти лет, приняли участие депутат Госдумы Руслан Бальбек, муфтий Крыма Эмирали Хаджи Аблаев и митрополит Симферополский и Крымский Лазарь.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, будущая мечеть станет украшением Крыма, наряду с православными храмами.

Согласно проекту, мечеть будет включать две части: основное здание с куполом и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Общая площадь Соборной мечети составит 5,7 тыс. кв. м, а общая вместимость 2,6 тыс. человек. При Украине строительство не могли начать из-за бюрократических процедур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
3
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО
4
СК в Иркутской области возбудил дело на мать, отравившую младенца водкой из бутылочки
5
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
6
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
7
СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски
Темы дня
Загрузка...
Реклама