Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть 21 апреля 2019 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Соборную мечеть, фундамент которой начали заливать 22 апреля в Симферополе, планируют торжественно открыть 21 апреля 2019 года. По предварительным оценкам, строительство обойдется в 4 млрд рублей, сообщил журналистам директор компании ООО "Индустрия развития" (подрядчик работ) Энвер Имераджиев.
"Строительство мечети ведется с октября прошлого года, уже построено два здания - здание Духовного управления мусульман Крыма и гостиный двор. Сейчас началась закладка фундамента основного здания мечети. Сдаем (мечеть) 21 апреля 2019 года. Такая задача поставлена, будем выполнять", - сказал он.
В 2019 году в указанный им день Крым будет отмечать пятую годовщину подписания президентом России указа "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В республике 21 апреля официально называется Днем возрождения реабилитированных народов.
В торжественном старте заливки фундамента Соборной мечети в Симферополе, которую крымские татары ждали более десяти лет, приняли участие депутат Госдумы Руслан Бальбек, муфтий Крыма Эмирали Хаджи Аблаев и митрополит Симферополский и Крымский Лазарь.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, будущая мечеть станет украшением Крыма, наряду с православными храмами.
Согласно проекту, мечеть будет включать две части: основное здание с куполом и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Общая площадь Соборной мечети составит 5,7 тыс. кв. м, а общая вместимость 2,6 тыс. человек. При Украине строительство не могли начать из-за бюрократических процедур.