Кабмин одобрил законопроект об ответственности за нарушение создания электронной подписи

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило и приняло решение о внесении в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при создании и использовании электронной подписи. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в распоряжении за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Законопроект предусматривает ответственность за нарушение конфиденциальности ключа простой электронной подписи, невыполнение требования по установлению личности заявителя, выдачу ключа без заявления, внесение в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) заведомо ложных сведений, взимание платы за создание ключа и за его создание не уполномоченным лицом. Также предлагается установить административную ответственность за нарушение правил обеспечения доступа пользователей к информации, размещенной в государственных и муниципальных информационных системах.
Проект разработан Минкомсвязью РФ, по данным которой наблюдается рост нарушений правил создания, использования и выдачи ключа простой электронной подписи. По мнению ведомства, это может привести к неконтролируемому распространению персональных данных граждан и несанкционированному доступу третьих лиц к получению государственных и муниципальных услуг от лица граждан.
Правительство надеется, что принятие законопроекта позволит обеспечить дополнительную защиту ключа простой электронной подписи, а также доступа пользователей к информации.