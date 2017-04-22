В Грозном открылся международный фестиваль туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык"

ГРОЗНЫЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Чеченская Республика стала дебютной площадкой для международного фестиваля туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык". В течение дня жителей Грозного и гостей города ждут дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, состязание команд поваров, а также выступления национальных музыкальных коллективов и турниры по традиционным видам спорта.

В открытии фестиваля принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

"Такие яркие мероприятия вызывают большой интерес у жителей республики и гостей, гастрономический праздник подарит всем незабываемые впечатления. У нас широкие возможности для туризма и отдыха, благодаря невероятно красивой природе, отличному климату и самобытной культуре наш регион способен стать туристическим центром страны. Десятки тысяч туристов приезжают в республику, и с каждым годом их число стремительно растет. Уверен, что такой веселый, интересный и вкусный фестиваль как "Шашлык-Машлык" привлечет в регион еще больше гостей", - сказал глава Чечни на открытии мероприятия.

В фестивале, который проходит на центральной площади Грозного, принимают участие кулинары из более 20 стран и регионов России, известных своими традициями приготовления мяса на углях. В их числе гости из республик Северного Кавказа, а также Алжира, Узбекистана, Испании, Армении, Грузии и Азербайджана.

"Чечня изменилась, сегодня она является привлекательным и замечательным местом для отдыха, к сожалению, об этом еще не все знают. Задача таких мероприятий состоит в том, чтобы люди узнали, что сюда можно приезжать, отдыхать, посмотреть прекрасные места, которых здесь огромное количество. На федеральном уровне разрабатывается стратегия развития туристической отрасли до 2035 года, но мне кажется, это мероприятие - стратегия в действии", - сказал Развожаев.

В рамках фестиваля открылась также туристическая выставка "Визит Чечня". Семнадцать районов республики представили свой туристический потенциал, каждому из них выделен шатер, оформленный под старину, в котором они подготовили презентацию туристического потенциала своего муниципалитета. Представили свои экспозиции также музеи и гостиничные комплексы региона.