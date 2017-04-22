В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта

ЯЛТА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта открыли в Ялте.

Глава государства посещал Крым в 1945 году для участия в Ялтинской конференции.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Ее участники заложили основы послевоенного миропорядка.

Памятник - подарок городу

Бюст Рузвельта установили на улице, которая носит его имя. Она же была одной из первых улиц в Ялте. Именно здесь появилось первое ведомственное здание - таможня, где в 1838 году император Николай I подписал указ о присвоении Ялте статуса города. Именем Рузвельта улицу назвали 31 марта 1960 года, на сегодняшний день она остается единственной на всем постсоветском пространстве, которая носит имя 32-го президента США.

Сам бюст Рузвельта был изготовлен еще в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Он долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 года - в музее гостиницы "Бристоль". Бюст ни разу не выставлялся на всеобщее обозрение, пока Ливадийский дворец не подарил его городу. Сегодня в Ялте отмечают ставший традиционным День улицы Рузвельта.

Крым готов к новой Ялтинской конференции

Открывая памятник, вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что Крым готов провести на своей территории новую Ялтинскую конференцию.

"Мы не должны добиваться того, чтобы проводить конференции только по итогам войны, - сказал Мурадов. - Мы должны проводить конференции, осуществлять наш мирный диалог, именно в мирное время, не доводя дело до столкновения, поэтому, безусловно, нам важно сегодня сказать, что мы в Ялте готовы к проведению новой Ялтинской конференции, готовы вновь собрать здесь лидеров ведущих держав мира, чтобы договорится о нашем счастливом, мирном, достойном будущем".

"Под этим лозунгом и с этим смыслом мы открываем сегодня памятник Рузвельту", - добавил вице-премьер Крыма.

Ялта хранит память о Рузвельте

Глава администрации города Андрей Ростенко на церемонии открытия памятника отметил, что Ялта хранит память о 32-ом президенте США "как о величайшем человеке". По его словам, в Крыму запомнили Рузвельта за его вклад "в дело мира, в дело образования ООН, его вклад в разгром гитлеровской коалиции и капитуляцию фашистской Германии". Ростенко также процитировал знаменитые слова Рузвельта: "Я предвижу громадную будущность России. Конечно, и ей придется пройти через известные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет, и после того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могущественной, может быть, во всем мире державой".

Памятник президенту другой Америки

Присутствовавший на церемонии открытия памятника адвокат из США Жулио Лонгфильд отметил, что Рузвельт был президентом другой Америки. "Я горжусь вами, что вы, несмотря на то, что сейчас происходит в мире, собрались ради американского президента", - сказал Лонгфильд. "Я хочу вам сказать, что есть конфронтация между нашими странами на каком-то высшем уровне, но вот здесь, на этой улице, будет памятник представителя другой Америки - Америки сострадания, дружбы, щедрости, доверия, диалога", - добавил он.

Франклин Рузвельт - американский политический и государственный деятель. Единственный президент США, занимавший пост четыре срока (1933-1945). Руководил страной в годы Великой депрессии и Второй мировой войны.