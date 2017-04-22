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Эксперты в сфере туризма из РФ, КНР и Монголии проведут совещание в Бурятии в июне

Общество
22 апреля, 15:38 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Врио региона Алексей Цыденов отметил, что поток туристов из Монголии и Китая в Бурятию с каждым годом растет, и центром притяжения для гостей республики является Байкал
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Улан-Удэ в июне 2017 года примет международное совещание экспертов туристических отраслей из России, Китая и Монголии. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

"22-23 июня у нас состоится совещание руководителей национальных туристических администраций России, Китая и Монголии", - сказал Цыденов, выступая на площадке "Россия для азиатских туристов: не только Петербург". По его словам, от китайской стороны уже заявлено около 300 турагентств.

Туризм в Бурятии

Цыденов отметил, что поток туристов из Монголии и Китая в Бурятию с каждым годом растет, и центром притяжения для гостей республики является Байкал.

"У китайских туристов существует определенная специализация: жители южных и центральных регионов летят в основном на запад России, в Москву и Санкт-Петербург. А северо-восточные регионы едут ближе к нам. Это связано с логистикой и с историческими ориентирами", - пояснил он. По его словам, Байкал является объектом большого интереса для жителей северной части Китая и автономного района Внутренняя Монголия.

Врио главы Бурятии рассказал, что сейчас власти республики разрабатывают концепцию развития туристической отрасли, в частности, транспортной сети. "Увеличиваем количество рейсов из Пекина, экспериментируем с чартерами из Японии. Строим новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Улан-Удэ. Туризм для Бурятии - одна из стратегический отраслей, и этому вопросу мы уделяем очень пристальное внимание", - пояснил он.

В последние годы турпоток в Бурятию растет: в 2014 году регион посетили 940 тыс. туристов, в 2015-м - 990 тыс., в 2016-м - 1 млн. Объем платных услуг, предоставленных отдыхающим в прошлом году, составил 2,5 млрд рублей.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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