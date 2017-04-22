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Десять музеев Петербурга к столетию Революции представили маршруты по "ленинским" местам

Общество
22 апреля, 16:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
Выбрать путешествие туристы могут через сайт фестиваля "Здесь был Ленин" или в любом из музеев-участников фестиваля
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Конспиративные квартиры, на которых скрывался Владимир Ленин в период подготовки Октябрьского восстания 1917 года, и другие адреса, связанные с жизнью и деятельностью революционера, объединены в туристические маршруты к столетию русской Революции. Десять музеев Санкт-Петербурга представили их на открывшемся в Петербурге межмузейном фестивале "Здесь был Ленин".

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1917. Столкновение с бездной
Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

Выбрать путешествие туристы могут через сайт фестиваля или в любом из музеев-участников, там же формируются группы.

"Каждый из десяти музеев специально для фестиваля представил на экспозиции уникальный объект, связанный с пребыванием в доме Ленина. Посетители смогут проследить путь Владимира Ильича от одной конспиративной квартиры до другой, узнать, как жили семьи в начале ХХ века, побывать в сельских домах и особняках, познакомиться с подлинными мемориальными предметами", - рассказали журналистам в оргкомитете фестиваля.

Адреса Ленина

Четыре маршрута, среди которых есть платные и бесплатные, проводят туристов по основным "ленинским" адресам Петербурга - от Финляндского вокзала и особняка Кшесинской, с балкона которого вождь мирового пролетариата произнес "Апрельские тезисы"; до Смольного, редакции газеты "Правда" на Мойке, бывших квартир Аллилуевых и Елизаровых и знаменитого "шалаша" в Разливе, где Ленин скрывался от Временного правительства.

Маршруты доходят почти до самой границы с Финляндией - до Выборга, где сохранился музей-квартира Ленина и бывший хутор семьи Парвиайнен в Ялкала, на котором Ленин останавливался перед нелегальной переправкой в Финляндию летом 1917 года.

Сапоги и кастрюли

К фестивалю музеи воссоздали быт квартир и учреждений, в которых жил или бывал Ленин. В Музее печати, устроенном в бывшей редакции "Правды", можно посетить рабочий кабинет вождя, в котором он работал как главный редактор и журналист после возвращения из эмиграции в апреле 1917 года. Музейный комплекс в Разливе представил охотничьи сапоги Ленина, изготовленные в Кунгуре в конце XIX - начале XX века, алюминиевую кастрюлю его сестры Марии Ильиничны, бритву из квартиры Аллилуевых, которой он в июле 1917 года сбрил для конспирации бороду и усы; чайник и сковородку, которыми пользовался Ленин, и другие предметы.

Фестиваль продлится до 10 мая.

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