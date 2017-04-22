СМИ: бортпроводник American Airlines ударил детской коляской пассажирку

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines (Американ Эйрлайнз) ударил детской коляской пассажирку с ребенком на руках. Видеокадры пострадавшей женщины, плачущей из-за этого инцидента, были выложены в пятницу в интернет одним из очевидцев происшествия, пишут сегодня американские СМИ.

Youtube/Flight

В видеоролик не попало начало конфликтной ситуации, но есть комментарий автора съемки: "О, боже! Стюард с ожесточением выхватил прогулочную коляску у женщины с ребенком и ударил ее, чуть не задев ребенка. После этого он почти вступил в схватку с другим пассажиром, вставшим на защиту женщины". Случай произошел во время посадки пассажиров на рейс Сан-Франциско (штат Калифорния) - Даллас (Техас) после того, как мама двух маленьких детей пыталась поместить коляску в верхнее багажное отделение.

На видеокадрах женщина громко плачет, а вставший со своего места пассажир предупреждает обидчика, что готов его ударить в ответ, поскольку тот лишь случайно не причинил вред ребенку. Бортпроводник довольно резко просит мужчину не вмешиваться в ситуацию. Однако пассажир приближается к стюарду, который, все более распаляясь, подстрекает его первым нанести удар, добавляя: "Посмотрим, чем это закончится!" При этом он почти касается указательным пальцем лица оппонента.

За маму с детьми также вступаются другие пассажиры. Видеокадры с инцидентом попали в интернет еще до того, как самолет приземлился в аэропорту Далласа.

Представили American Airlines довольно оперативно прокомментировали происшествие. В обнародованном заявлении говорится, что авиакомпания приносит извинения пострадавшей пассажирке с детьми и ее семье, а также всем, кто стал очевидцем этой неприятной сцены. Женщине с детьми, говорится в заявлении, был впоследствии предоставлен более высокий класс обслуживания, тогда как бортпроводник на время расследования отстранен от работы. "То, что мы можем наблюдать на этих видеокадрах, никоим образом не отражает приоритетов нашей работы и то, как мы стараемся заботиться о своих клиентах", - отмечает руководство авиакомпании.

Этот случай произошел две недели спустя после скандала, случившегося на самолете другой американской авиакомпании United Airlines. На видеокадрах, также сделанных очевидцем происшествия, сотрудники службы безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого испачкано кровью. Как выяснилось позже, пассажир отказался уступить место работникам авиакомпании в переполненном самолете. По данным адвоката, при снятии с рейса мужчине сломали нос, выбили два зуба, и он также получил сотрясение мозга.