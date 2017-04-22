Кадыров: журналистам "Новой газеты" ничего не угрожает

ГРОЗНЫЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что журналистам "Новой газеты", опубликовавшей статью о возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации, ничего не угрожает.

"Никакой опасности для них быть не может", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на международном фестивале туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык", который проходит в Грозном.

Кадыров также прокомментировал резолюцию чеченского духовенства, которая была принята после публикации "Новой газеты". "Мы этого не понимаем, наш народ этого не принимает, поэтому мы приняли резолюцию, чтобы успокоить его... У нас другой менталитет, другие взгляды на жизнь, и те люди, которые пытаются нас преподнести в таком образе, хотя нет ни одного случая, ни одного заявления, просто сами себе делают рекламу", - заявил глава республики.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести". В ней говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел "даже косвенных подтверждений" изложенной информации.

13 апреля "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию". В этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию. Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

19 апреля "Новая газета" сообщила, что в редакцию на имя руководства поступили два письма с надписью "Грозный" без подробного обратного адреса. Внутри одного из конвертов был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения, сотрудники полиции изъяли конверт на экспертизу. При первичной экспертизе было установлено, что порошок внутри конверта безопасен.