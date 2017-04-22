Трамп считает, что защищать окружающую среду необходимо без лишних финансовых затрат

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Защита окружающей среды является важной задачей, однако ее выполнение не должно сопровождаться ненужными финансовыми затратами, становящимися финансовым бременем для американских граждан. К этому сводится суть заявления президента США Дональда Трампа, приуроченного к Международному дню Матери-Земли.

"Наша страна наделена богатыми и впечатляющими природными ресурсами и красотой. Американцы благодарны за этот Божий дар и обязаны его защищать для будущих поколений. Моя администрация привержена делу сохранения воздуха и воды, а также защите лесов, озер и вымирающих видов", - говорится в заявлении.

"Экономический рост способствует охране окружающей среды. Мы можем и обязаны защищать ее, но при этом не нанося вреда семьям американских работников. Именно поэтому моя администрация сокращает ненужное бремя, которое ложится на работающих американцев и американские предприятия, вместе с тем не забывая, что мы также должны защищать окружающую среду", - пояснил американский лидер.

"Точные науки имеют решающее значение для усилий по одновременному достижению экономического роста и охраны природы. Моя администрация также привержена активизации научных исследований, которые позволяют нам лучше понять окружающую среду и угрозы для экологии", - заверил Трамп.

Трамп в целом имеет значительно отличающийся от прежней администрации Барака Обамы подход к вопросам экологии и является ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он подчеркивал, что намерен пересмотреть условия участия в нем США. Обама же, напротив, поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в подготовке Парижского соглашения по климату.

День Матери-Земли

Тысячи людей по всему миру вышли на "Марши науки", призванные защитить науку от политического вмешательства. Как сообщили ранее организаторы, марши за науку проходят в 610 городах мира, включая Париж, Лондон, Берлин, Брюссель, Стокгольм и Хельсинки.

Акция приурочена к Международному дню Матери-Земли, который в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечают 22 апреля с 2009 года. Согласно задумке ООН, проводимые в этот день мероприятия должны содействовать повышению уровня осведомленности мировой общественности об актуальных проблемах планеты.