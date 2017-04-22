Папа Франциск помолился о христианских мучениках XX и XXI веков

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ВАТИКАН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Франциск посетил римскую базилику Святого Варфоломея на Тибрском острове, где понтифик возглавил торжественную литургию Слова, в которой приняли участие активисты итальянской католической общины Святого Эгидия. Церемония была совершена в память о новомучениках XX и XXI веков, сообщает ватиканская служба печати.
В ходе молитвы папа Франциск благословил маленькую деревянную раскрашенную скульптуру голубки, доставленную из сирийского Алеппо. Ее вручил Франциску один из сирийских беженцев. Голубку установили в алтаре церковной капеллы, посвященной памяти о христианских мучениках стран Азии и Ближнего Востока.
"Молитва римского первосвященника в этом месте приобретает особенное значение в свете Пасхи, во времена, отмеченные страданиями многих христиан во всем мире", - говорится в заявлении общины Святого Эгидия. Ее основатель и почетный председатель проф. Андреа Риккарди подчеркнул, что "христиане всегда сильны своим смирением в вере и любви". По его словам, "в эти дни, отмеченные насилием, войной и терроризмом, необходима победа мира и человечности".
Риккарди напомнил в этой связи о предстоящем апостольском визите Папы Бергольо в Египет 28-29 апреля, "на землю мучеников и диалога".
Базилика Святого Варфоломея находится на единственном острове на реке Тибр, пересекающей Вечный город. Первую церковь здесь построили в X веке. В середине XVII века базилику перестроили, в XVIII и в XIX веках реконструировали, а в начале ХХ века церковь переосвятили - в 2002 году папа Иоанн Павел II посвятил храм новым мученикам.