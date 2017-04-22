Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Франциск помолился о христианских мучениках XX и XXI веков

Общество
22 апреля, 22:19 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
Понтифик также благословил маленькую деревянную раскрашенную скульптуру голубки, доставленную из сирийского Алеппо
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Франциск посетил римскую базилику Святого Варфоломея на Тибрском острове, где понтифик возглавил торжественную литургию Слова, в которой приняли участие активисты итальянской католической общины Святого Эгидия. Церемония была совершена в память о новомучениках XX и XXI веков, сообщает ватиканская служба печати.

В ходе молитвы папа Франциск благословил маленькую деревянную раскрашенную скульптуру голубки, доставленную из сирийского Алеппо. Ее вручил Франциску один из сирийских беженцев. Голубку установили в алтаре церковной капеллы, посвященной памяти о христианских мучениках стран Азии и Ближнего Востока.

"Молитва римского первосвященника в этом месте приобретает особенное значение в свете Пасхи, во времена, отмеченные страданиями многих христиан во всем мире", - говорится в заявлении общины Святого Эгидия. Ее основатель и почетный председатель проф. Андреа Риккарди подчеркнул, что "христиане всегда сильны своим смирением в вере и любви". По его словам, "в эти дни, отмеченные насилием, войной и терроризмом, необходима победа мира и человечности".

Риккарди напомнил в этой связи о предстоящем апостольском визите Папы Бергольо в Египет 28-29 апреля, "на землю мучеников и диалога".

Базилика Святого Варфоломея находится на единственном острове на реке Тибр, пересекающей Вечный город. Первую церковь здесь построили в X веке. В середине XVII века базилику перестроили, в XVIII и в XIX веках реконструировали, а в начале ХХ века церковь переосвятили - в 2002 году папа Иоанн Павел II посвятил храм новым мученикам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Открытие памятника 32-му президенту США Франклину Рузвельту, Ялта, 22 апреля
6
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Рамзан Кадыров на международном фестивале туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык", Грозный, 22 апреля
14
В Грозном открылся международный фестиваль туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык"
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"
2
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
3
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
4
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
5
Кадыров: журналистам "Новой газеты" ничего не угрожает
6
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
7
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
Темы дня
Загрузка...
Реклама