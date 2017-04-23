В Москве наградят победителей конкурсов "Вместе медиа" и "Вместе радио"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Победителей общероссийских конкурсов "Вместе радио" и "Вместе медиа" наградят в Москве. Награждение пройдет в Государственном музее имени А.С. Пушкина.

"Вместе медиа" - конкурс журналистских онлайн-материалов, в котором три номинации - "Новость", "Большой материал", "Пост в социальных сетях и мессенджерах".

"Вместе - радио" - конкурс аудиопрограмм для региональных вещателей. В нем четыре номинации: "Ежедневный информационный выпуск", "Ток-шоу", "Репортаж" и "Тематическая программа". В конкурсе принимали участие региональные СМИ.

Награждение победителей пройдет в рамках фестивалей "Вместе медиа", которые проходили с октября 2016 года в разных городах России. Как уточнили устроители мероприятия, в этом году на фестивалях особое внимание уделялось новым медиа, интернет-журналистике и технологиям новейшего времени.

Фестиваль контента "Вместе медиа" проводится Фондом независимого радиовещания при поддержке Союза журналистов России в партнерстве с социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники.ру", медиапроектами MAIL.RU, ТАСС и Digiton Systems.