Минобрнауки не запрещало школьникам ехать на награждение победителей конкурса "Мемориала"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не имеет отношения к запретам школьникам ехать на церемонию награждения победителей исторического конкурса, организованного "Международным Мемориалом". Об этом сообщила ТАСС замглавы министерства Валентина Переверзева.

Накануне на сайте "Международного Мемориала" появилось заявление, согласно которому чиновники из региональных министерств образования запрещают школьникам и их наставникам приезжать на церемонию награждения в Москву. В организации заявили, что представители министерств ссылались на звонки чиновников Минобрнауки РФ, "в ультимативном порядке требовавших запретить учителям и ученикам ехать в Москву на церемонию". Как говорится в сообщении, запрет объяснялся тем, что "Мемориал" "является запрещенной в России организацией".

"Министерство не задействовано в организации данного конкурса и не направляло никаких писем о запрете участия в нем", - сказала Переверзева. Она добавила, что любая организация может проводить мероприятия, нацеленные на популяризацию образования и науки.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (сокращенно "Международный Мемориал") является международной общественной организацией. В 2016 году ее включили в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агентства. Как пояснили тогда в Минюсте, это решение было принято в связи с установлением фактов получения обществом денежных средств от иностранных источников и выявлением признаков участия "Мемориала" в политической деятельности.

Всероссийский исторический конкурс для старшеклассников "Человек в истории. Россия - ХХ век" проводится с 1999 года. Учредители конкурса - "Мемориал", Международный фонд имени Д.С. Лихачева, Союз краеведов России. Цель мероприятия - способствовать формированию гражданской позиции и исторического самосознания у молодого поколения через самостоятельное историческое исследование.

Согласно информации на сайте "Мемориала", за 18 лет в конкурсе приняли участие более 40 тыс. школьников из всех регионов России. Сейчас завершился 18 конкурс, на него поступило около 2 тыс. работ из 78 регионов России, жюри отобрало 43 лучшие работы. Авторы этих исследований и их наставники приглашены в Москву для участия в церемонии награждения в "Театре у Никитских ворот" 26 апреля.