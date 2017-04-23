Саксофонист Кенни Джи сыграл на борту самолета в благотворительных целях

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Американский саксофонист Кенни Джи (Kenny G) устроил в субботу незапланированный концерт для пассажиров самолета авиакомпании Delta, таким образом призвав их пожертвовать деньги на благотворительность. Об этом сообщил новостной портал TMZ.

Музыкант находился на борту самолета, совершавшего рейс из Тампы (штат Флорида) в Лос-Анджелес (штат Калифорния), когда бортпроводники объявили о сборе средств на борьбу с раком. Кенни Джи решил поддержать акцию, пообещав пассажирам, что если им удастся собрать $2 тыс., он сыграет для них. По информации портала, цель была достигнута и саксофонист сдержал свое обещание. Видеозапись импровизированного выступления пассажиры разместили в социальных сетях.

Кенни Джи (настоящее имя Кеннет Брюс Горелик) родился 5 июня 1956 года в Сиэтле (штат Вашингтон). Музыкант записал ряд альбомов, в том числе G Force (1983), Duotones (1986), Brazilian Nights (2015), он является лауреатом премии "Грэмми".

Kenny G live on @Delta 1558 raising @DeltaR4LGO almost $2,000 . Way to go Gretchen Gazelles!!Thanks @kennyg @Spacewaitres pic.twitter.com/2JKK4s5ZiI — Barner Go-Jo (@barnerjones) 22 April 2017