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В Москве около 2 тыс. человек примут участие в благотворительном забеге "Линии жизни"

Общество
23 апреля, 1:59 UTC+3
Целью акции является сбор средств на лечение 10-летней девочки из Подмосковья
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Благотворительный забег на 5 км проведет фонд "Линия жизни" в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького в Москве для сбора средств на лечение 10-летней девочки из Подмосковья. В нем примут участие около 2 тыс. детей и взрослых, сообщила ТАСС президент фонда Фаина Захарова.

"С самого начала мы исходили из того, что дистанция должна быть по силам абсолютно всем желающим, а не только профессиональным бегунам. Так появилась идея 1\8 марафона - 5275 метров пробегут как профи, так и простые любители ЗОЖ", - сказала она.

"Особое внимание - детям. В этом году в третий раз мы проводим детский забег на 1 км. Всего, по нашим ожиданиям, в Парк Горького придут около 2000 тысяч бегунов", - добавила Захарова.

Идею забега, по ее словам, благотворительный фонд позаимствовал у англичан. "В 2011 году я была в Лондоне как раз в дни проведения Лондонского марафона. Меня настолько поразила атмосфера, масштаб мероприятия, эмоции участников, что, вдохновившись, я решила организовать благотворительный забег в Москве", - сказала президент фонда.

Для участия в забеге нужно внести стартовый взнос. "Все стартовые взносы в этом году пойдут на операцию Наде Рогожиной из Московской области. Девочке 10 лет и врачи диагностировали у нее комбинированный диспластический сколиоз IV степени. Нужна операция по установке фиксирующей конструкции, которую берется оплатить наш фонд", - пояснила Захарова.

Благотворительный фонд "Линия жизни" существует с 2008 году. Его подопечными являются дети с различными заболеваниями, которым фонд оплачивает проведение высокотехнологичных операций, все расходные материалы и пребывание в больнице.

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