Глава "Эксмо-АСТ": борьба с пиратством изменила ситуацию на книжном рынке

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Борьба с пиратским контентом в последние годы позволила изменить ситуацию с нелегальным приобретением книг в интернете, однако до сих пор только 10% скачиваний происходят на легальных ресурсах. Об этом сообщил ТАСС в преддверии Всемирного дня книги и авторского права президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, еще несколько лет назад объем нелегальных скачиваний книжного контента неминуемо вел к девальвации профессии писателя и грозил потерей национальной литературы.

"К счастью, этот тренд удалось переломить благодаря принятию соответствующих поправок в антипиратский закон и началу правоприменительной практики. Сегодня рынок легальных электронных книг динамично растет, и это уже более 3% от общего объема книжного рынка", - сказал Новиков. Руководитель крупнейшей в России издательской группы выразил надежду, что доля легальных электронных изданий вырастет до 5-6% в 2017 году.

Тем не менее, считает Новиков, ситуация "по-прежнему требует особого внимания со стороны государства и издательств, так как около 30% всего книжного потребления приходится на долю пиратских ресурсов, и только чуть более 10% скачиваний книжного контента происходит на легальных ресурсах, на которых правообладателям выплачивают отчисления".

Всемирный день книги и авторского права, отметил Новиков, является прекрасным поводом "вспомнить о роли книги в развитии цивилизации". "Книга - это и средство передать знания от поколения к поколению, и надежный способ их сохранить. Но сегодня книга и национальная литература сама нуждается в поддержке и внимании", - сказал президент "Эксмо-АСТ"

Отвечая на вопрос, на какие новинки можно обратить внимание в праздничный день, Новиков рекомендовал познакомиться с романом "Дебри" Алексея Иванова, сборником "В Питере жить", книгой Эдиты Пьехи "От чистого сердца" и произведением "Прикосновение" Дэниела Киза.

Авторское право в интернете

Заместитель гендиректора по развитию Первого музыкального издательства Алексей Лукинов рассказал ТАСС, что ресурсов, где нелегально распространяется музыкальный контент, все еще много, несмотря на принятые несколько лет назад поправки в законодательство.

По его словам, часто борьба с нелегальными ресурсами не приводит к желаемому результату.

"Сначала мы пытаемся договориться с ними о сотрудничестве, оформить лицензирование. Если этого не удается сделать, тогда мы идем в суд. Формально это финансовые и временные траты, на борьбу уходит от двух до шести месяцев, а потом ресурс переходит на другой домен и развивается там под другим именем, то есть результат не достигнут", - рассказал Лукинов.

Он не смог назвать сумму ущерба, который причиняют музыкальной индустрии пираты. В первую очередь, по словам собеседника агентства, от пиратства страдают музыканты, которые наиболее востребованы на легальных ресурсах. "Артисты из топ-50 крупных легальных интернет-ресурсов, таких как "Яндекс.Музыка" и iTunes, точно так же нелегально скачиваются на пиратских ресурсах. То есть эти же популярные артисты в первую очередь недополучают доход", - пояснил заместитель гендиректора Первого музыкального издательства.

Генеральный директор Всероссийской организации интеллектуальной собственности Андрей Кричевский уверен, что благодаря новым технологиям, таким как "блокчейн", скоро удастся переложить целый ряд рутинных функций (нотариат, отслеживание оборота объектов и прав, проведение банковских транзакций) с людей на цифровые системы.

"Выигрыш для всех очевиден: государство сокращает расходы на содержание чиновников, задействованных в оказании услуг в сфере интеллектуальной собственности (например, в регистрации сделок с патентами). Огромное преимущество получат участники творческой индустрии, технологизация для них - это новый безопасный механизм распоряжения правами, не требующий глубоких правовых знаний, механизм, расширяющий число потребителей результатов их творческого труда", - поделился с ТАСС Кричевский.

Роскомнадзор на страже интеллектуальной собственности

На недавнем заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров рассказал, что только в 2016 году были поданы заявления в отношении более чем 27 тысяч интернет-ресурсов в связи с нарушениями авторских и смежных прав. Всего же за два года в реестр сайтов с информацией, распространяемой с нарушением этих прав, было внесено порядка 49 тысяч ресурсов, а доступ более чем к 200 сайтам был ограничен навсегда.

По словам Жарова, особое внимание уделяется защите от пиратов отечественных кино- и телепремьер. Так, вместе с правообладателями были приняты особые меры, чтобы не допустить нелегального распространения в интернете таких фильмов, как "Экипаж", "Ледокол", "Викинг", "Притяжение", сериалов "Обратная сторона Луны", "Молодежка" и других. Пиратские копии недавно вышедшей картины "Время первых" были удалены более чем с 500 ресурсов.

"Следующим шагом на пути искоренения пиратства в интернете должен стать закон "о зеркалах", - сказал Жаров. - Он разработан при экспертном участии Роскомнадзора и сейчас проходит слушания в Государственной Думе".

Как сообщалось ранее, на рассмотрении в Госдуме находится еще один важнейший законопроект, касающийся регулирования медиа. Речь идет об аудиовизуальных сервисах, или онлайн-кинотеатрах.