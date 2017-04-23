Студенты ДВФУ выступили в защиту лисиц острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Студенты Дальневосточного федерального университета(ДВФУ) провели сегодня акцию в защиту лисиц, обитающих на острове Русский во Владивостоке. Площадкой для ее проведения молодые люди выбрали набережную кампуса ДВФУ, где отдыхающим предлагали игры и викторины. Около 200 взрослых и детей смогли показать свои знания об этих животных, отвечая на вопросы, чем питаются, где живут и как ладят с другими обитателями лесов и человеком эти животные.

Свою акцию организаторы назвали "Рыжее сердце". Ее целью стало привлечение внимания общественности к взаимоотношениям между дикими лисицами и отдыхающими, которые сегодня вредят обеим сторонам. Так, подкормка лисиц у дорог приводит к гибели животных под колесами автомобилей, а люди оказываются в опасности заражения рядом болезней, рассказала ТАСС старший преподаватель кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ Елена Лелюхина.

Освоение острова пошло на пользу лисицам

Долгое время остров Русский, находящийся всего в одном километре от центральной части Владивостока, был закрытой территорий. Здесь располагались военные части и городки военнослужащих. Большая часть холмистой части острова была покрыта лесами, в которых в безопасности жили многочисленные лисицы.

Но все изменилось пять лет назад: остров и материковую часть Владивостока соединил мост. Началось активное освоение острова, где был построен кампус ДВФУ, Приморский океанариум, новые дороги.

"Поскольку лисы предпочитают селиться на открытых пространствах или в холмистых местностях с небольшими перелесками, то освоение острова напрямую не оказывает негативного влияния на численность лис. Лисы часто селятся на окраинах поселков. Освоение острова скорее благотворно влияет на численность лис, поскольку увеличивается количество предпочитаемых ими местообитаний", - отметила Лелюхина.

По словам биолога, хотя точная численность лисиц неизвестна, более частые встречи с этими животными позволяют предположить, что их достаточно много и популяция этого вида стабильна. Лисы выходят к дорогам, часто навещают отдыхающих на побережье или иных открытых пространствах, а недавно на территории Приморского океанариума поселилась целая семья лисиц, за которой с удовольствием наблюдают туристы.

Обе стороны в опасности

Именно туристы и отдыхающие на острове жители города стали сегодня главной опасностью для лисьего населения острова. Лисицы острова Русский стали одной из его достопримечательностей.

"Последнее время стало модным кормить лисиц прямо на обочинах дорог, не выходя из автомобилей. Это приучает зверьков не бояться автомобилей и людей, поэтому участились случаи гибели животных под колесами машин или от рук хулиганов. Своей акцией мы призываем гостей острова вообще прекратить кормить животных или приручать их. Мы объясняем, что это наносит непоправимый вред диким животным, приводя их к гибели", - рассказала ТАСС организатор акции Дарья Кармишина.

Еще одна проблема заключается в том, что лис кормят едой совершенно для них не подходящей. Животных приучают к фаст-фуду и сладостям, которые вредят их здоровью.

"В естественной среде животные не едят соленую, перченую, жаренную и другие виды пищи, которыми питается человек. Вследствие поступления нехарактерных веществ в организм животного, постепенно развиваются заболевания. Например, ни для кого не секрет, что у собак (лисицы также относятся к семейству псовых - прим. ТАСС) от сладкого начинаются проблемы со зрением и слухом, а также со временем начинаются проблемы с пищеварением", - отметила Лелюхина.

"Не стоит также забывать, что лисы - дикие животные и у них хорошо развиты защитные рефлексы. Неизвестно как может отреагировать лиса на разные жесты и движения человека. Может показаться, что она совсем домашняя и возникнуть желание ее погладить, что может привести к непредсказуемым последствиям", - продолжила биолог.

"Поскольку основным кормом лис являются мышевидные грызуны, то они являются переносчиками большого количества опасных для человека заболеваний. Наиболее часто встречаемые из них это бешенство и чесотка", - подчеркнула Лелюхина.

Организаторы акции и биологи сходятся в одном: необходимо оставить лисиц острова Русский в покое, но наблюдать за ними и попытаться их сохранить, несмотря на дальнейшее освоение этой территории. "Мне кажется, что основной задачей в данном случае должна быть пропаганда осторожного отношения к этим животным. В связи с этим, прежде чем принимать какие-то меры, необходимо сначала оценить не принесет ли это вреда", - считает Лелюхина.