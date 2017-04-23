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Победителей конкурсов "Вместе медиа" и "Вместе радио" наградили в Москве

Общество
23 апреля, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Церемония награждения прошла в Государственном музее имени А.С. Пушкина
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Победителей общероссийских конкурсов "Вместе радио" и "Вместе медиа" наградили в Москве на церемонии в Государственном музее имени А.С. Пушкина.

"Вместе медиа" - конкурс журналистских онлайн-материалов. Победителем в номинации "Большой материал" стал интернет-журнал "7х7" (Воркута) за материал "Расследование - о бумажной и реальной безопасности на воркутинских шахтах". В номинации "Новость" лучшим стало издание Челябинска "Первый областной" с работой "Фотосессия южноуральского школьника в болоте взорвала интернет". В номинации "Пост в социальных сетях и мессенджерах" сразу два победителя - Reft News (поселок Рефтинский) и "7х7" (Петрозаводск).

"Вместе радио" - конкурс аудиопрограмм для региональных вещателей. В номинации "Ежедневный информационный выпуск" победителями стали две радиостанции - "Эхо Перми" и "Радио Сибирь - Томск". У конкурса еще три номинации - в "Ток-шоу" победила радиостанция из Уфы "Спутник FM", в "Репортаже" - радиостанция "Радио Сибирь - Томск", а в "Тематической программе" победитель не был выбран.

Награждение победителей прошло в рамках фестивалей "Вместе медиа", которые проходили с октября 2016 года в разных городах России. Как уточнили устроители мероприятия, в этом году на фестивалях особое внимание уделялось новым медиа, интернет-журналистике и технологиям новейшего времени.

Фестиваль контента "Вместе медиа" проводится Фондом независимого радиовещания при поддержке Союза журналистов России в партнерстве с социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники.ру", ТАСС медиапроектами Mail.ru, ТАСС и Digiton Systems.

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