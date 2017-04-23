Скончался экс-директор Новгородского музея-заповедника Николай Гринев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Заслуженный работник культуры РФ Николай Гринев, до 2010 года руководивший Новгородским государственным объединенным музеем-заповедником (НГОМЗ), скончался в Великом Новгороде на 70-м году жизни. Во многом благодаря Гриневу в 1999 году Новгороду вернули название Великий, сообщила ТАСС гендиректор НГОМЗ Наталья Григорьева.

"Это большая потеря для всех нас и научного сообщества страны. Николай Гринев 19 лет руководил Новгородским музеем-заповедником, в последние годы работал экспертом по изучению и популяризации объектов культурного наследия, но на самом деле был правой рукой", - сказала она.

Как уточнила Григорьева, Гринев стоял у истоков воссоздания Владычной палаты в Новгородском кремле, за которую впоследствии группа архитекторов-реставраторов получила Государственную премию РФ. "Вместе с Гриневым разрабатывались важнейшие концепции музеефикации, археологических исследований, формировались фонды нумизматики и сфрагистики", - добавила гендиректор.

По ее словам, в последние два года, несмотря на состояние здоровья, ученый работал со студентами Новгородского госуниверситета, продолжал исследовательскую деятельность. В частности, им были выполнены исследования древнейших летописных сведений о возникновении политического центра Новгородской земли, происхождении особенностей древнейшей топографии, редакций и источников легенды о призвании варяжских князей в Новгородской Первой летописи младшего извода.

Как рассказали в администрации Великого Новгорода, в конце 80-х - начале 90-х годов, когда многие из музеев страны закрывались, Новгородский музей, благодаря грамотному руководству, не только выстоял, но и начал успешно развиваться. Во многом благодаря музею и Николаю Гриневу в 1999 году удалось восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название - Великий Новгород, подчеркнув его роль в зарождении государственности и демократии, развитии русской культуры, языка, становлении цивилизованных торгово-экономических отношений.

Николай Гринев родился 5 декабря 1947 года. Награжден Орденом Почета, знаком отличия "За заслуги перед Новгородской областью", имеет звание "Заслуженный работник культуры РФ".