Всемирная неделя иммунизации ВОЗ стартует 24 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит всемирную неделю иммунизации, которая стартует 24 апреля и пройдет под девизом "Вакцины приносят результат!". Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

В 2012 году организация приняла глобальный план действий в отношении вакцин. Одна из задач ВОЗ в рамках недели иммунизации - привлечение внимания к вакцинопрофилактике как к одному из приоритетных направлений для инвестиций в глобальное здравоохранение.

"Основная цель кампании состоит в повышении информированности о критическом значении полной иммунизации на протяжении всей жизни и ее роли в достижении целей в области устойчивого развития на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

Иммунизация от инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин (дифтерия, полиомиелит, дифтерия, гепатит В, корь, коклюш, пневмония, ротавирусная инфекция, менингит, краснуха, столбняк и грипп), позволяет предотвратить рост заболеваемости, инвалидности и смерти от этих болезней. Благодаря вакцинации была полностью ликвидирована натуральная оспа - инфекция, от которой в средние века погибало население городов и стран. Кроме того, большинство государств в мире имеют сертификат ВОЗ об отсутствии на их территории полиомиелита (Россия - с 2012 года), заболеваемость корью сократилась до единичных случаев, также снизилась заболеваемость туберкулезом, гепатитом В и другими управляемыми инфекциями.

Как отмечают в ВОЗ, сегодня иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти ежегодно. Расширение этой практики по всему миру могло бы предотвратить еще до 1,5 млн случаев. При этом, по оценкам специалистов, почти 20 млн детей грудного возраста в мире все еще не получают основных вакцин.

Вакцинация в России

Благодаря массовой иммунизации в РФ удалось существенно снизить заболеваемость по целому ряду инфекций. Как рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре, благодаря вакцинации число детей, заболевших острым гепатитом B, сегодня исчисляется единицами. Также сократилось распространенность дифтерии, столбняка, коклюша и других управляемых инфекций. Так, за 2016 год Роспотребнадзор зафиксировал 162 случая кори в 24 субъектах РФ - по сравнению с 2015 годом заболеваемость снизилась в 5,2 раза.

Согласно данным Минздрава РФ, охват вакцинацией против гриппа в стране увеличился в 10 раз за 10 лет, что привело к существенному снижению заболеваемости. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в ближайшие два года Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) будет расширен за счет введения в него вакцин от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Это позволит уже через год снизить заболеваемость от этих инфекций на 70%, а через два года - на 90%. На расширение календаря потребуется около 16,7 млрд рублей.

Как сообщили ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех", в 2017 году объем поставок вакцин в рамках НКПП увеличится на 20%. В регионы России будет поставлено более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов на общую сумму более 6 млрд рублей для НКПП.

"Нацимбио", входящая в Ростех, планирует поставить 58,5 млн доз для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 гг. В соответствии с госзаказом Минздрава, компания обеспечит медицинские учреждения препаратами для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В и других заболеваний до конца ноября 2017 года.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за последние 10 лет число поствакцинальных осложнений существенно снизилось. В 2006-2012 гг. их число составляло около 500-600 ежегодно, в 2015 году зарегистрировано 202 случая, а за 10 месяцев 2016 года - 164. В 2015 году осложнения возникали в одном случае из 550 тыс. Всего ежегодно делаются более 110,6 млн. прививок.