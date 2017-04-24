В Нью-Йорке вручили премию Shorty Awards за успехи в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вручение награды Shorty Awards за активность и успехи в социальных сетях в 2016 году состоялась в воскресенье в Нью-Йорке. Трансляция девятой по счету ежегодной церемонии велась на официальном сайте премии.

Наиболее популярным в соцсетях актером был признан 14-летний американец Гейтен Матараццо. Он получил известность после исполнения роли Гавроша в мюзикле "Отверженные". По оценке жюри, большим успехом пользуется, в частности, размещаемый на видео-сервисе Netflix ("Нетфликс") сериал "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016), где снимается Матараццо. Ранее актер вошел в рейтинг 100 наиболее влиятельных подростков в 2016 году по версии американского журнала Time.

Самой успешной в интернете актрисой признана канадская исполнительница и модель Шэй Митчелл. Более 2 млн просмотров получило размещенное на YouTube ее обращение к поклонникам по случаю завершения сериала "Милые обманщицы" (Pretty Little Liars), в котором она исполняла одну из главных ролей. Кроме того, большим интересом пользовались публикуемые ею на YouTube кулинарные уроки.

В номинации для самых популярных во Всемирной паутине животных победу одержала такса по кличке Крузо. Ее хозяева, живущие в Канаде, регулярно выкладывают забавные видео с участием собаки. Размещенные на YouTube записи с Крузо набрали более 44 млн просмотров.

Финалист из России

В категории лучших видеозаписей, касающихся кулинарии, в числе финалистов была россиянка Ольга Носкова из Уфы. Экономист по образованию, она два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать "зеркальные" торты, разработав свой особенный рецепт глазури.

Носкова размещала фотографии своих изделий в интернете, благодаря чему о ней узнали по всему миру. Британская газета The Independent назвала глазурь тортов "совершенством", а американская поп-певица Бритни Спирс сочла эти кулинарные изделия "слишком прекрасными, чтобы их есть", скопировав изображения на свою страницу в социальной сети.

Награда в указанной номинации досталась сетевому ресурсу Tasty. На нем регулярно публикуют видеозаписи с подробными инструкциями по приготовлению различных блюд. На странице Tasty в Facebook оставили комментарии миллионы людей.

Премия Shorty Awards была учреждена в 2008 году медиакомпанией Sawhorse Media, впервые ее вручили в феврале 2009 года. Победителей в более чем 40 номинациях выбирают на основе голосования пользователей интернета, а также мнения жюри, в которое, по словам организаторов, входят "выдающиеся деятели в сфере технологий, журналистики, бизнеса и культуры".