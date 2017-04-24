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Выставка о знаменитых немцах откроется в Оренбурге к 100-летию основателя "Белой розы"

Общество
24 апреля, 7:53 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
На выставке будут представлены знаменитые немецкие купеческие фамилии Оренбуржья: Шморели, Гофманы, Фокеродты, Оберлендеры и Фишеры
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ОРЕНБУРГ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Выставка о знаменитых немецких фамилиях откроется в Оренбурге к 100-летнему юбилею Александра Шмореля - одного из основателей антифашистской подпольной группы студентов "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе в 1942-1943 годах. Об этом сообщил ТАСС руководитель оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

"Выставка в музее истории Оренбурга под названием "Александр Шморель. Немецкое Сопротивление с русской душой" откроется 29 апреля и представит знаменитые немецкие купеческие фамилии Оренбуржья: Шморелей, Гофманов, Фокеродтов, Оберлендеров, Фишеров. В экспозиции можно будет впервые увидеть личные вещи Александра Шмореля, в разные годы доставленные фондом "Евразия" из Мюнхена в оренбургские музеи", - сказал он.

В год 100-летия со дня рождения участника мюнхенской подпольной группы "Белая роза" Александра Шмореля пройдет ряд юбилейных мероприятий, в конце апреля в Оренбург приедет большая делегация германской епархии Русской православной церкви за рубежом во главе с архиепископом Берлинским и Германским Марком. Среди гостей будут и родственники школьного товарища Александра Шмореля - Кристофа Пробста, также участвовавшего в распространении листовок "Белой розы" и казненного в феврале 1943 г. На открытие выставки, в которой примет участие руководство Оренбургской области и города Оренбурга, прилетит также атташе по культуре генерального консульства Германии в Екатеринбурге Нора Тех.

Александр Шморель - выходец из большой немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX - начале XX вв., в раннем детстве с отцом и мачехой переехал из России в Германию. В 1942 г. вместе с товарищами по учебе в мюнхенском университете Шморель начал бороться с гитлеровским режимом, сочиняя и распространяя листовки под названием "Белая роза". Гестапо разоблачило подпольщиков лишь в феврале 1943 года. По итогам пяти показательных процессов главных фигурантов по делу "Белая роза" казнили на гильотине.

В феврале 2012 года Шморель был канонизирован Русской православной церковью за границей как местночтимый святой. С 1999 года в Оренбурге проходит ежегодная общегородская церемония вручения стипендий им. Шмореля студентам. Передвижная российско-германская выставка о "Белой розе" показана более чем в 30 регионах России, а также в Астане, Минске, Киеве, Риге, Ташкенте.

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