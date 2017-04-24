В Чехии почтили память жертв Холокоста

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ПРАГА, 24 апреля. /ТАСС/. Церемонии в память о жертвах Холокоста проходят в крупнейших городах Чешской Республики. На главных площадях гражданские активисты и представители общественности зачитывают списки местных жителей - евреев, погибших в нацистских концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.
"В церемониях принимают также участие известные деятели культуры и граждане, пережившие Холокост. В Праге к ним присоединится, в частности, министр культуры республики Даниэл Герман", - сообщили ТАСС в Минкультуры Чехии.
Траурные мероприятия приурочены к 74-й годовщине антифашистского восстания в Варшавском гетто. Жертв Холокоста вспоминают сегодня также в городах: Брно (Южная Моравия), Оломоуц (Северная Моравия), Либерец (Северная Чехия), Пльзень (Западная Чехия), Сушице (Западная Чехия), Клатовы (Западная Чехия), Колин (Центральная Чехия), Кутна- Гора (Центральная Чехия), Косова-Гора (Центральная Чехия), Гавличков-Брод (Восточная Чехия), Блатна (Южная Чехия) и Усти-над-Лабем (Северная Чехия).
В Чехословакии в конце 1930-х гг. проживали 350 тыс. евреев, 250 тыс. из них погибли в годы Второй мировой войны. В Чехии и Моравии, составляющих Чешскую Республику, жертвами Холокоста стали 80 тыс. евреев.