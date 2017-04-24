В Латвии проходит акция "Георгиевская ленточка"

РИГА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Латвии в преддверии празднования Дня Победы. Об этом ТАСС сообщили ее организаторы - Русский союз Латвии (РСЛ).

В канун 9 мая этот символ подвига воинов Великой Отечественной войны жители республики могут получить в отделениях РСЛ в латвийской столице и втором крупнейшем городе страны Даугавпилсе. "Мы призываем всех, для кого дорога память о Победе, снова принять участие в этой акции - найти в своих старых запасах или получить у нас Георгиевскую ленточку и 9 мая прийти с ней на праздничные мероприятия", - отмечает РСЛ, который проводит эту акцию уже 12-й год.

Как напоминают устроители, созданный императрицей Екатериной Великой орден святого Георгия объединил столетия. Орденами с черно-оранжевой лентой были награждены выдающиеся полководцы - фельдмаршалы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли, маршалы Семен Буденный, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Родион Малиновский, тысячи героев Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны. С 1942 года Георгиевская лента стала знаком гвардейских частей флота, а в 1943 году цвета ленты стали цветами солдатского ордена Славы - награды за личное мужество, которую получили более миллиона воинов.

"С 2005 года черно-оранжевая лента цветов дыма и пламени, символ мужества и верности долгу, стала для десятков миллионов людей в разных странах знаком памяти о великой Победе, победе человечества над нацизмом", - указывают в РСЛ.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике считают Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь, русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год 9 мая в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к постаменту и поздравить ветеранов.