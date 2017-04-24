Ямал и Югра примут участие в сессии форума ООН по вопросам коренных народов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Делегации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) в составе российской делегации примут участие в XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая пройдет с 24 апреля по 5 мая в Нью-Йорке. Об этом сообщают власти ЯНАО и ХМАО.

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов - площадка для обсуждения вопросов коренных народов, связанных с их экономическим и социальным развитием, культурой, окружающей средой, образованием, здравоохранением, защитой прав человека.

"Официальная делегация ЯНАО во главе с заместителем губернатора, директором департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александром Мажаровым примет участие в сессии Постоянного форума ОНН, доклад запланирован на 27 апреля. Приоритетной темой предстоящей сессии станет "Десятилетие Декларации о правах коренных народов: меры, принятые для практической реализации положений декларации". В рамках дополнительной программы российская делегация примет участие в мероприятии, посвященном корпоративной ответственности промышленных предприятий, осуществляющих производственную деятельность в местах проживания коренных народов", - рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Представители ХМАО намерены поделиться с участниками форума своим опытом. "Сегодня делегация Югры вылетает для работы в XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в составе делегации РФ. В частности, на мероприятии будет представлен положительный опыт ХМАО-Югры в налаживании взаимодействия между представителями коренных малочисленных народов Севера, нефтегазовыми компаниями и органами власти", - сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Как сообщал ранее ТАСС, Югра в марте 2017 года принимала выездное заседание экспертного механизма по правам коренных народов, созданного при Совете ООН по правам человека. В ходе мероприятия эксперты из Африки, Латинской Америки, Северной Америки, Азии и Восточной Европы познакомились с опытом Югры по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Сотрудничество Ямала с ООН началось в 2003 году, когда представителей региона пригласили принять участие в II сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Впоследствии ямальцы участвовали еще в шести таких сессиях.